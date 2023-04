Gostujući u emisiji Realna priča na Kurir TV glumica Ana Stojanović poznatija kao Ana Alexander, govorila je o svom iskustvu u Holivudu.

Imala je priliku da se susretne i radi sa velikim svetskim glumačkim zvezdama poput Toma Henksa i Čarlija Šina, a sa gledaocima je podelila jedno gorko iskusvo vezano za dobijanje uloga u Holivudu.

- Uvek mi je smetalo kada ljudi u meni vide samo lepu ženu. Ja nisam samo to, ja imam nešto i da ti kažem, imam i neke talente. Biti lep u smislu modelski lep nije dobro ni za tebe kao glumicu zbog toga što odskačeš od svih ostalih. Na primer, ja sam često gubila uloge zato što je za glavnu ulogu predviđena neka starleta holivudska i onda sam ja i viša i lepša od nje, a to ne može. Čak mi se dešavalo da prvo dobijem posao tj. ulogu, a da je onda zbog toga izgubim - rekla je Ana.

U Holivudu je kako kaže jako teško dobiti ulogu jer je konkurencija ogromna, a nabrojala je i šta je potrebno da bi neko postao holivudska zvezda.

00:55 ZBOG LEPOTE SAM U HOLIVUDU GUBILA ULOGE! Srpska glumica progovorila o STRAŠNOJ ISTINI u šou biznisu! Oči joj otvorio AL PAĆINO

- Tamo su škole glume na svakom ćošku i svi dolaze sa željom da ostvare taj san. Preko hiljadu glumaca se javlja za istu ulogu. Samo dva procenta rade konstantno, a samo 10 odsto radi povremeno. Čak dolazi i do samoubistava zbog neuspeha, ljudi skaču sa Holivudskog znaka - rekla je glumica i dodala:

- Da bi neko bio zvezda potrebno je najpre samopouzdanje. Zatim želja i strast prema tom poslu i na kraju nešto što mi je rekao Al Paćino. On je to shvatio jako rano i bio zbog toga u neku ruku tužan, a to je da se moraju dati velike žrtve zarad uspeha. Rekao mi je da moraš da imaš memoriju koja traje tri sekunde i da budeš malo i narcis. U stvari to znači da nemaš ni za koga drugog osećaj osim za sebe. Da misliš samo o sebi da bi bio ta zvezda. Mnogo je bolje ako nemaš emocija.

