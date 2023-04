OVE HOLIVUDSKE ZVEZDE SU SE ZAUVEK ODREKLE RODITELJSTVA I NE ŽALE ZBOG TOGA: "Mislim da bi me moja deca MRZELA i PATILA"

Indijska glumica Prijanka Čopra (40) i američki muzičar Nik Džonas (30) prošle su godine trpeli brojne uvrede na račun surogat majčinstva jer su se javile priče kako glumica nije htela da rodi kako ne bi uništila liniju te holivudsku karijeru, iako to nikad nije službeno potvrđeno.

Osim nje, izdvajamo još nekoliko slavnih ličnosti koje su odlučile da ne žele da iskuse majčinstvo.

Majli Sajrus (30)

Pevačica Majli Sajrus je 2019. godine izjavila kako previše toga uzimamo od Zemlje i kako je sviet postao loše mesto te ona to odbija predati svom detetu.

Dženifer Aniston (54)

- Ne sviđa mi se pritisak koji ljudi vrše na mene, na žene - da si izneverila sebe kao ženu jer nisi rodila. Mislim da to nije pošteno. Meni stalno govore da sam bila toliko usmerena na karijeru i usredsređena na sebe, da nisam htela biti majka, a to je toliko sebično - izjavila je glumica.

Leonardo Di Kaprio (48)

- Mislite li da želim dovesti decu u ovakav svet? Ako se dogodi, dogodi se - izjavio se glumac.

Doli Parton (77)

Pevačica je jednom prilikom izjavila kako je odrasla u velikoj porodici te da je volela decu, ali da joj jednostavno nije bilo suđeno.

- Često pomislim da jednostavno nije bilo suđeno da imam decu tako da svačija deca mogu biti moja. Deca mojih braća i sestara živela su samnom tako da se osećam kao da sam njihovoj deci baka - izjavila je Doli.

Opra Vinfri (69)

- Da imam decu, mrzela bi me, neko bi u mom životu trebalo patiti, a to bi verovatno bili oni - rekla je Opra.

Džon Kena (46)

- To je težak posao, teško je uskladiti potrebno vreme za sebe i za moju ženu. Teško je održavati veze s onima u mom životu koje volim, ali to je samo moja perspektiva. Mislim da samo zato što ste možda dobri u nečemu za mene nije dovoljno jak razlog da to učinite, za to morate imati strast - izjavio je Kena nakon što su mu rekli da bi bio odličan otac.

