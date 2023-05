ŽIVETI ŽIVOT PUNIM PLUĆIMA JE RECEPT ZA SREĆU: Glumica i model Izabela Roselini u Beogradu, a evo šta je objavila prvo iz SRBIJE!

Slavna italijanska glumica Izabela Roselini nosi sjajne utiske iz Beograda, gde je bila gošća Beogradskog festivala igre. Publika večeras u JDP može da pogleda njenu monodramu "Darvinov osmeh", koju je napisala tokom korone, kako bi pomirila dve stvari koje najviše voli u svom životu - glumu i životinje.

- Prvi put sam u Srbiji. Planiram da nedeljno jutro iskoristim da obiđem grad - priznala je umetnica, koja je po dolasku u Srbiju podelila i jednu objava na Instagramu.

Novinarka Kurira pitala je glumicu o njenom novom filmu "La Chimera" rediteljke Aliče Rorvaher, koji će svetsku premijeru imati na Kanskom festivalu.

- I Aliče je farmerka i ćerka poznatog pčelara. Bila je to divna saradnja. Vrlo je specifičan film. Igram staru damu koja živi u jednoj raspadnutoj kući. Sina mi igra Džoš O'Konor, koji je poznat po ulozi princa Čarlsa u seriji "Kruna" - objasnila je glumica.

foto: Kurir

U filmu igra i naš glumac Milutin Dapčević, ali Izabela nije imala scene s njim. Na oduševljenje prisutnih, ona je na trenutak prekinula pitanja novinara i kroz široki osmeh uskliknula:

- Moram priznati da mi se ovo desilo prvi put u životu - niko me nije pitao za moje roditelje, mogu li o njima malo da govorim?

foto: ATA images

- Moji roditelji su divni ljudi, Roberto Roselini i Ingrid Bergman. Često su me pitali šta sam naučila od njih. Bilo je to teško pitanje i mislim da sam sada kao starija i mudrija došla do odgovora. U životu treba pratiti radoznalost! U našem domu smo vrlo retko pričali o uspehu. Moji roditelji su bili ljudi usmereni ka umetnosti, istraživanju, praćenju te radoznalosti. Živeli su život punim plućima i mislim da je to recept za sreću - da vodimo ispunjen život i pratimo radoznalost - rekla je ponosna ćerka, dodajući da kada je prestala u jednom trenutku da se bavi manekenstvom i glumom, odmah je pronašla novo interesovanje i otpočela novo poglavlje u životu i novu karijeru u 70. godini.

foto: ATA images

Za Izabelin dolazak u Srbiju kriva je preporuka Mihaila Barišnjikova. Deo prihoda sa izvođenja u Srbiji usmeren je na podršku udruženju Beta iz Zaječara, koje se bavi lečenjem i zbrinjavanjem napuštenih pasa i mačaka.

