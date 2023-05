SVI JE PAMTIMO KAO ĐOŠINU ŽENU, A EVO KAKO DANAS IZGLEDA: Glumica koju Srbija obožava krije veliku tugu, a ovako je sve počelo

Glumicu Jelenu Čvorović Paunović publika je zavolela i upamtila po ulogama u kultnim serijama "Srećni ljudi" i "Porodično blago". Dramska umetnica rođena je 1948. godine u Užicu, a glumu je diplomirala a Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Milenka Maričića.

Skrenula je pažnju publike nesvakidašnjim i originalnim načinom kreiranja likova koje je tumačila. Poznata je po svom hrapavom glasu i kao vrhunska komičarka.

Bogata karijera

U svojoj bogatoj karijeri ostvarila je brojne uloge, a publika je pamti pre svega kao Ninu iz "Otpisanih", Zorku iz "Porodičnog blaga", Žaklinu iz "Srećnih ljudi" i Tankosavu Tasić iz "Bele lađe".

Pozorišna publika je zna kao stalnu članicu Beogradskog dramskog pozorišta gde je od 1985. godine. Igrala je u predstavama: "Noć mladenaca", "Inspektorove spletke", "Komedija zabuna", "Harold i Mod" i mnogim drugim, a autorka je monodrame "Afera koferče".

Mnogi i danas prepričavaju njene replike iz serije "Porodično blago" gde je tumačila lik Zorke Pndurović (Đošine supruge), te sa oravom nosi titulu vrsne glumice i komičarke. Međutim, ono što je manje poitnato je tragedija koja ju je zadesila.

Glumački počeci

Jeleni je pre nekoliko godina preminuo suprug, te od tada nosi veliku tugu u svom srcu. Sa njim ima i ćerku, a postoji i jedna zanimljiva priča iz njenih mlađih dana koja je mnogima poznata.

Naime, kada je imala 15 godina upoznala je mladića koji je služio vojsku i koji je bio 12 godina stariji od nje. Jelena tada nije želela ništa da ima sa njim, ali je volela da ga gleda kako svira violinu, pa ju je čak on donekle naveo da upiše glumu. Pokazao joj je kako izgleda akademija koju je i on pohađao. Međutim, dok je ona bila na odmoru, on je otišao iz vojske i ostavio joj svilene čarape kao poklon.

Posle toga je uspela da ga vidi tek mnogo kasnije. Pamtila ga je po očima i tome što za vreme vojske nije imao kosu. Srela ga je pre nekoliko godina. Odselio se u Švedsku i oženio se prvakinjom stokholmske opere, a tamo i dalje živi. Jelena se kasnije udala i dobila ćerku.

- Moja ćerka je jednom rekla da joj niko ne veruje da joj je majka glumica. Pošto inače radim u pozorištu, snimila sam serije i onda se situacija u njenom društvu promenila (smeh) - ispričala je čuvena Jelena Čvorović Paunović u jednom intervjuu.

