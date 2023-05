ALEKSANDRA RADI U DUBAIJU KAO STJUARDESA I NEĆETE VEROVATI KOLIKO ZARAĐUJE: "Šef mi plaća KIRIJU i RAČUNE"!

Da li je posao stjuardese zaista onaj iz snova? To je otkrila Aleksandra Kosof iz Australije, koja je radi za avio-kompaniju u Dubaiju. Ona je ispričala koliko zarađuje godišnje, ali i koje sve pogodnosti van plate ima.

Niame, 33-godišnja Aleksandra kaže da dobija mnogo više od osnovne plate za početnike, koja iznosi 60.000 dolara godišnje. Što više napredujete i što ste duže u poslu, srazmerno s tim i plata raste, a Aleksandra je u kompaniji deset godina.

Ona takođe ima potpunu medicinsku i stomatološku zaštitu, kao i pogodnosti kao što su prevoz i pranje veša koje obezbeđuje kompanija. Plaćeni su joj i stan i računi i to znači da celu svoju platu troši na uživanje tokom putovanja po svetu.

Njena osnovna mesečna plata je oko 1.800 dolara, ali dobija i dodatnih 26 dolara za svaki sat koji leti. U proseku leti 80 do 100 sati mesečno. To znači da mesečno ima oko 5.000 dolara ako leti u ekonomskoj klasi, a i više kada radi u prvoj i poslovnoj klasi, i to na papiru jer joj je plata oslobođena poreza.

I kako prenosi Daily mail, ona dobija minimalno oko 60.000 dolara godišnje, a uz to ne daje ništa za osnovne životne troškove jer joj je sve – obezbeđeno.

„Živim u svom stanu. Možete ili dobiti smeštaj koji obezbeđuje kompanija ili se odlučiti za naknadu za smeštaj. Imala sam sreće. Ovo je najbolji period mog života“, ističe ona.

Ova nekadašnja šminkerka je dodala da sada živi svoj život iz snova i da ima neverovatne mogućnosti i privilegiju da bude deo svetskog krema.

„Naučila sam toliko o svetu, drugim kulturama, a takođe i o sebi – a najbolje od svega je što steknete neverovatne prijatelje na tom putu“, rekla je ona.

(Kurir.rs/Zadovoljna.rs)

