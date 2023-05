TINA TARNER BOLOVALA OD RAKA, IMALA MOŽDANI UDAR I TRANSPLANTACIJU BUBREGA: Ovako je kraljica roka govorila o svojim problemima!

Tina Tarner umrla je juče u 83. godini u Švajcarskoj. Njen potparol rekao je da je slavna pevačica umrla nakon duge bolesti, ne precizirajući uzrok. Ona je svoje bitke za zdravlje zvala "kombinacija zdravstvenih katastrofa". Moždani udar, rak creva, transplantacija bubrega, posttraumatski sindrom, sa time se borila Tina Tarner.

Tina Tarner je 1978. obolela od hipertenzije koju godinama nije lečila što je uzrokovalo veoma ozbiljnu bolest bubrega. Terapija joj je propisana 1985. ali je rekla da je prestala da uzima lekove.

foto: MICHAEL GOTTSCHALK / AFP / Profimedia

- Retko kada sam u životu toliko pogrešila. Nisam znala da će nekontrolisana hipertenzija pogoršati moju bubrežnu bolest i da ću ubiti moje bubrege - rekla je.

Bubrezi su joj 2016. bili u funkciji 30 odsto što je bila posledica njenog poricanja da su joj potrebni lekovi, odbila je da prihvati realnost- da treba da uzima svakodnevno lekove do kraja života.

Otkazivanje bubrega je poslednji stadijum bubrežne bolesti i, bez transplantacije na vidiku, prognoze su loše. Tina je 2017. imala operaciju presađivanja bubrega koji joj je donirao suprug Ervin Bah. Hiruški zahvat bio je uspešan, ali je bilo i dalje zdravstvenih problema.

Otkrila je da je bolovala od vrtoglavica, zaboravnosti, povremenih dijareja.

foto: Giuseppe CACACE / AFP / Profimedia

- Znam da je moja medicinska avantura daleko od kraja. Uvek postoji još jedan test, još jedan termin kod lekara ili biopsija koju treba obaviti - napisala je 2017. u memoarima.

Moždani udar

Tina Tarner doživela je moždani udar u oktobru 2013. godine, tri meseca nakon venčanja sa Ervinom Bahom.

- Probudila sam se iznenada i bila u panici. Munja mi je udarila u glavu i desnu nogu — barem sam tako osećala — i imala sam čudan osećaj u ustima zbog kojeg mi je bilo teško da pozovem Ervina u pomoć. Sumnjala sam da nije dobro, ali bilo je gore nego što sam ikada zamišljala. Imala sam moždani udar - napisala je u svojoj knjizi.

Nakon udara zbog čega je 10 dana bila prikovana za krevet u bolnici, morla je da ponovo uči da hoda:

- Dani i dani na nogama, čelični mišići od plesa, ali nisam imala snage da ustanem. Prestravljena, odvukla sam se do sofe, sve vreme razmišljajući da ne mogu da zamislim paralizovanu Tinu Tarner.

foto: PPS / Zuma Press / Profimedia

Rak creva

Tri godine nakon moždanog udara Tini Tarner je dijagnostikovan rak creva. Podvrgla se operaciji uklanjanja kancerogenog dela creva, operaciji koja je odložila transplantaciju bubrega.

Posttraumatski sindrom

Pre nego što se 1978. razvela od Ajka Tarnera bila je 14 godina izložena nasilju u braku. Slomljeni nos, slomljena vilica, modrice...

- Trudila sam da ostanem zdrava dok sam se borila sa njegovim ludilom - rekla je Tina koja je više puta pokušala da se ubije. Napisala je da u memoarima da joj je lekar prepisao tablete protiv nesanice- popila je 50 tableta, sa namerom da okonča život.

foto: Ralph Dominguez/MediaPunch / Shutterstock Editorial / Profimedia

U dokumentarcu iz 2021. pod nazivom "Tina" muzička legenda je rekla: "'To nije bio dobar život. Dobro nije pobedilo loše. Imala sam život ispunjen nasiljem, ne postoji drugi način da ispričam tu priču. To je stvarnost. To je istina. To je ono što imaš, pa moraš da prihvatiš istinu o tome".

Zbog nasilja kojem je bila izložena borila se sa posttraumatskim sindromom.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

00:34 OVO SE U ISTORIJI TELEVIZIJE NIJE DOGODILO! Seku i Rašu dočekali prazni tanjiri, pevačica kuvaru zalepila DVA ŠAMARA