OBJAVLJENE NOMINACIJE ZA NAJBOLJE SERIJE: Za Srce Sarajeva u trci čak 14 iz Srbije, tu su Marić, Jovana Stojiljković i Laušević

Za nagrade Srce Sarajeva za TV serije 29. Sarajevo film festivala strukovni žiri sastavljen od više od 450 filmskih profesionalaca iz regiona ove godine je u konkurenciju za nagrade uvrstio 19 serija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije i Slovenije.

Na festivalu koji se održava od 11. do 18. avgusta biće dodeljeno 14 nagrada u dve kategorije za dramu i komediju. Među nominovanima je najviše autora iz Srbije, čak 14.

foto: Zoran Kompar

"Ovo je bila još jedna godina nove ere kvalitetnih dramskih serija i komedija iz regiona. Ovogodišnje nominacije pokazuju da je produkcija TV serija brzo dostigla zrelost: zadržan je broj i kvalitet proizvedenih serija, više zemalja redovno proizvodi serije, a da je njihov kvalitet sa velikim interesovanjem ocenjivalo nekoliko stotina filmova. profesionalaca iz regiona treću godinu zaredom, smatramo da predstavlja još jedan podsticaj daljem razvoju ove industrije. Nakon petogodišnjeg perioda iza nas u kojem je konstantno rastao broj proizvedenih serija, u narednom periodu biće zanimljivo pratiti trend u kojem će najveći igrači na tržištu morati da pronađu način da još bolje sarađuju i, pored domaćih ostvariti još bolji plasman na međunarodnim tržištima, jer smatramo da će fokus biti na smanjenju ukupnog broja produkcija, ali povećanju proizvodne vrednosti i umetničkog kvaliteta, verovatno kroz regionalnu koprodukciju", rekao je Jovan Marjanović. direktor SFF.

Nagrade Srce Sarajeva za TV serije biće dodeljene u dve kategorije: za dramske serije i za komedije. 29. Sarajevo Film Festival održaće se od 11. do 18. avgusta 2023. godine.

Nominovani su

I. NAJBOLJA DRAMSKA SERIJA

BUNAR (Srbija)

INHUMANUM: NEČLOVEŠKO RAVNANJE ČLOVEKA (Slovenija)

KLAN 2 & 3 (Srbija)

KOTLINA (Bosna i Hercegovina)

PAD (Srbija)

TRIGRAD (Slovenija)

VERA (Srbija)

ZLATNI DEČKO (Srbija)

foto: Branimir Milovanović

NAJBOLJA GLAVNA GLUMICA U DRAMSKOJ SERIJI

Vedrana Božinović (KOTLINA)

Anica Dobra (BELEŽNICA PROFESORA MIŠKOVIĆA 2)

Jovana Gavrilović (ZLATNI DEČKO)

Milica Janevski (BUNAR)

Milica Janevski (PAD)

Katarina Stegnar (TRIGRAD)

Jovana Stojiljković (JUŽNI VETAR – NA GRANICI)

Jovana Stojiljković (VERA)

foto: Nebojša Babić / Promo

NAJBOLJI GLAVNI GLUMAC U DRAMSKOJ SERIJI

Aleksandar Dimitrijević (KLAN 2)

Andrija Kuzmanović (ŠETNJA SA LAVOM)

Marko Mandić (TRIGRAD)

Milan Marić (DRŽAVNI SLUŽBENIK 3)

Milan Marić (PAD)

Denis Murić (ZLATNI DEČKO)

Momčilo Otašević (BELEŽNICA PROFESORA MIŠKOVIĆA 2)

Feđa Štukan (KOTLINA)

foto: screenshot

NAJBOLJA EPIZODNA ULOGA – GLUMICA U DRAMSKOJ SERIJI

Anica Dobra (ŠETNJA SA LAVOM)

Milica Gojković (BUNAR)

Anđela Jovanović (PAD)

Ida Keškić (KOTLINA)

Suzana Krevh (TRIGRAD)

Anita Mančić (VERA)

Gorica Popović (KLAN 2)

Vesna Trivalić (DUG MORU 3)

foto: Telekom Srbija

NAJBOLJA EPIZODNA ULOGA - GLUMAC U DRAMSKOJ SERIJI

Igor Benčina (ZLATNI DEČKO)

Zoran Cvijanović (BUNAR)

Nikola Kojo (VERA)

Žarko Laušević (KALKANSKI KRUGOVI 2)

Boris Ler (KOTLINA)

Krešimir Mikić (PAD)

Feđa Štukan (KLAN 2)

Miralem Zupčević (DUG MORU 3)

foto: Kurir Televizija

ZVIJEZDA U USPONU

Milica Gojković (JUŽNI VETAR - NA GRANICI)

Suzana Krevh (TRIGRAD)

Ana Lečić (DRŽAVNI SLUŽBENIK 3)

Denis Murić (ZLATNI DEČKO)

Lenka Petrović (VERA)

Admir Šehović (KOTLINA)

Timon Šturbej (INHUMANUM: NEČLOVEŠKO RAVNANJE ČLOVEKA)

Jovan Veljković (PAD)

foto: ATA images

NAJBOLJI SCENARIO ZA EPIZODU – DRAMSKA SERIJA

Kristina Đuković (VERA - 5. epizoda)

Gregor Fon, Nina Zupančić, Sonja Prosenc (TRIGRAD - 1. epizoda)

Aleksa Ršumović (ZLATNI DEČKO - 1. epizoda)

Slobodan Skerlić (KLAN 2 - 2. epizoda)

Danis Tanović, Amra Bakšić Čamo, Nikola Kuprešanin, Adnan Lugonić (KOTLINA - 4. epizoda)

Bojan Vuletić (PAD - 1. epizoda)

NAJBOLJA REŽIJA ZA EPIZODU – DRAMSKA SERIJA

Ognjen Janković (ZLATNI DEČKO - 5. epizoda)

Sonja Prosenc (TRIGRAD - 1. epizoda)

Slobodan Skerlić (KLAN 2 - 8. epizoda)

Slobodan Skerlić (KLAN 3 - 2. epizoda)

Danis Tanović, Aida Begić (KOTLINA - 5. epizoda)

Bojan Vuletić (PAD - 8. epizoda)

foto: Firefly Production

II. NAJBOLJA KOMEDIJA

MAMA I TATA SE IGRAJU RATA 2 (Srbija)

NA RUBU PAMETI 2 (Bosna i Hercegovina)

POPADIJA (Srbija)

TENDER (Bosna i Hercegovina)

foto: Damir Dervišagić

NAJBOLJA GLAVNA GLUMICA – KOMEDIJA

Aida Bukva (TENDER)

Nina Janković (MAMA I TATA SE IGRAJU RATA 2)

Gorica Popović (POPADIJA)

NAJBOLJI GLAVNI GLUMAC – KOMEDIJA

Tarik Džinić (TENDER)

Admir Glamočak (NA RUBU PAMETI 2)

Gordan Kičić (MAMA I TATA SE IGRAJU RATA 2)

Aida Bukva foto: Pritnscreen

ZVIJEZDA U USPONU – KOMEDIJA

Aleksej Bjelogrlić (MAMA I TATA SE IGRAJU RATA 2)

Amar Ćorović (SLOŽNA BRAĆA – NEXT ĐENERATION 2)

Dražen Pavlović (TENDER)

NAJBOLJI SCENARIO ZA EPIZODU – KOMEDIJA

Gvozden Đurić, Marko Manojlović, Gordan Kičić (MAMA I TATA SE IGRAJU RATA 2 - 6. epizoda)

Adnan Kapetanović (NA RUBU PAMETI 2 / ON THE EDGE OF REASON 2 - 4. epizoda)

Srđan Vuletić (TENDER - 4. epizoda)

NAJBOLJA REŽIJA ZA EPIZODU – KOMEDIJA

Elmir Jukić (NA RUBU PAMETI 2 / ON THE EDGE OF REASON 2 - 4. epizoda)

Gordan Kičić (MAMA I TATA SE IGRAJU RATA 2 / MUM AND DAD ARE PLAYING WAR 2 - 1. epizoda)

Amra Mehić (TENDER - 4. epizoda)

Kurir.rs

Bonus video:

02:39 Nikola Kojo za Kurir TV: Režirao sam više od 100 reklama