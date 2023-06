U NJIHOVIM RUKAMA JE PRINCEZA DAJANA NALAZILA SPAS OD PAKLENOG BRAKA: Sa jednim se prvi put UZBUDILA, a ON ju je KOŠTAO ŽIVOTA!

Nije tajna da princeza Dajana nije bila srećna u braku. Čarls je bio ludo zaljubljen u Kamilu, i nije ga u nameri da bude sa njom, pa makar i tajno, mogla sprečiti čak ni kraljica.

Sa druge strane, ni Dajana nije bila toliko "nevinašce", te je i ona uplovila u brojne afere nakon što joj je Čarls slomio srce, a u jednom trenutku doživela je čak i pravu ljubav.

Major Džejms Hjuit

On je ujedno i jedini čovek za kojeg je Dajana priznala da ga je volela. Za njega se i dan-danas spekulište da bi mogao biti pravi otac princa Harijazbog neverovatne sličnosti između njih dvojice, piše Country Living.

Major Hjuit bio je oficir Kraljevske konjice, a jedna od njegovih dužnosti bila je da princezi od Velsa drži časove jahanja. Kako je kraljevski biograf Endru Morton jednom prilikom napisao, Hjuit je bio "čovek velikog šarma koji je pružio Dajani zabavno i saosećajno društvo u trenutku kada joj je bila potrebna podrška jer ju je suprug zapostavljao". Kako je Hjuit ispričao godinama kasnije, sama Dajana mu je tražila da bude njen instruktor jahanja.

"Samo jedna stvar je pošla naopako. Zaljubili smo se", napisao je on u knjizi "Ljubav i rat", a ova ljubav trajala je, kako sam Hjuit otkrio, od 1986. fo 1991. godine.

On je često dolazio u Kensingonsku palatu, a prve noći koju je prespavao s princezom bio je uplašen. Srećom, Dajana i Čarls imali su odvojene spavaće sobe. Inače, interesantno je da je Hjuit bio fan Čarlsa, te je čak i igrao polo sa njim, a Dajanin suprug nije se preterano opterećivao njihovom preljubničkom vezom.

Kako je obično bilo u aristokratskim krugovima, Čarls je znao i odobravao njihovu aferu jer je odvlačila pažnju Dajani i skidala pritisak s Kamile i njega. Veruje se da je Endru Parker Bouls na isti način gledao na vezu svoje supruge Kamile s princem od Velsa.

Veza je bila toliko intenzivna, a sličnost između princa Harija i bivšeg ljubavnika njegove majke takva je da su mnogi uvereni da je Hjuit Harijev otac.

"Nisam", jasno je odgovorio na pitanje je li on Harijev biološki roditelj i dodao da je Hari bio rođen kada su princeza i on stupili u vezu. Međutim, ova ljubav se okončala, a najverovatnije jer je Hjuit pokušavao da je unovči.

"Da, obožavala sam ga. Da, volela sam ga. Ali veoma sam izneverena", rekla je princeza Dajana, verovatno misleći na to što je Džejms naplaćivao svoje ispovesti za medije, odavao za novac informacije o njoj i pokušavao da proda ljubavna pisma koja mu je ona slala.

Beri Manaki

Kada je Dajana uplovila u vezu sa Hjuitom, na listi muškaraca sa kojima su je povezivali našao se i policajac Beri Manakikoji je bio obezbeđenje kraljevske porodice.

O njihovoj avanturi šuškalo se sredinom osamdesetih, a Dajana je sama kasnije izjavila da je bila ludo zaljubljena u nekoga ko je radio za porodicu. "Bila sam srećna samo kad bi on bio u blizini", istakla je Dajana.

Džejms Gilbi

Dajanin prijatelj iz detinjstva Džejms bio je njen sagovornik u telfonskom razgovoru koji je dospeo do javnosti. U snimljenom intimnom ćaskanju, Gilbi Dajanu naziva ljupkim nadimcima, a on je kasnije negirao da su imali aferu, iako je nesumnjivo da su bili bliski.

Oliver Hoar

Poznati trgovac umetninama Oliver Hoar navodno je bio ljubacnik ledi Di tokom devedesetih, a njega su često viđali u Kensingtonskoj palati.

"Poverila mi je da je on bio prvi muškarac koji ju je fizički uzbudio", otkrio je kasnije Dajanin bivši telohranitelj Ken Vorf i dodao da je ona bila "potpuno zaljubljena" u Hoara.

Vil Karling

Sredinom devedestih pričalo se da je britanski ragbi igrač i velika zvezda ovog sporta Vil Karling imao romantični sastanak s princezom Dajanom, što je on odmah demantovao. Međutim, njegova supruga Džulija tada je izjavila o svojoj suparnici:

"Ovo joj se dešavalo i ranije. Nadate se da više neće raditi ovakve stvari, a ona ih očigledno ponovo radi. Izabrala je pogrešan par ovog puta jer od toga možemo samo da ojačamo. Tužna sam što su Vil i princeza doveli sebe u ovakvu situaciju."

Hasnat Kan

O pakistanskom kardiohirurgu Hasnatu Kanu umnogome se pričalo nakon prikazivanja poslednje sezone "Krune". On se viđao s princezom od Velsa oko dve godine, od 1995. do 1997.

"Prava ljubav njenog života, njena srodna duša, bio je hirurg kardiolog Hasnat Kan" rekao je Pol Barel, njen bivši batler i prijatelj, za Ej-Bi-Si njuz. Upoznala ga je kad je išla u posetu prijatelju u Kraljevsku bolnicu "Brompton". Bila je u liftu kada je ušao on i odmah je znala da je on taj. Dajana ga je svojim prijateljima opisivala kao najveću ljubav koju je imala u životu i poznato je da je upoznala dr Kana sa svojim sinovima.

Dajana i ja smo imali divan odnos, bez ikakvih ličnih problema. Jedini problem koji smo imali bili su mediji, a jedino mesto na kom smo mogli da imamo privatnost bila je Kensingtonska palata jer tamo nisu mogli da dođu do nas. Dajana je bila zaštitnički nastrojena prema meni i htela je da me sačuva od pažnje javnosti", izjavio je on početkom dvehiljaditih.

Kako je Kan kasnije ispričao, Dajani je bio potreban neko ko može da podnese paparace i pažnju medija, pa je pokušala da ostvari vezu s Dodijem al Fajedom.

"Mislim da je Dajana konačno shvatila da Al Fajed može da joj pruži sve. Ja to nisam mogao. On je imao novca i mogao je da obezbedi sigurnost", rekao je jednom prilikom Hasnat Kan.

Dodi al Fajed

Poslednji ljubavnik princeze Dajane bio je Dodi al Fajed, s kojim je i otišla u smrt krajem avgusta 1997. godine. Dodi je bio poznati plejboj i egipatski filmski producent, inače sin milijardera Mohameda al Fajeda. Navodno se viđao sa Džulijom Roberts, Bruk Šilds, Vinonom Rajder i Nensi Sinatrom pre nego što je upoznao princezu Dajanu, a 1986. bio je u kratkom braku s manekenkom Suzen Gregard.

Dajanu je sreo dok je još ona bila u braku sa Čarlsom, 1986. godine, na polo meču u Vindzoru. Nakon što je ona bila zvanično razvedena, tokom leta 1997. Dodi je pozvao Dajanu da sa sinovim provede neko vreme na njegovoj jahti na južnoj obali Francuske, kad su se upoznali bolje.

Baš u to vreme, Dajana je razmišljala o raskidu s Hasnetom Kanom, a nekoliko nedelja kasnije pročulo se da jeu vezi s Dodijem. Par je proveo divno, dinamično, uzbudljivo i romantično leto, koje se završilo tragično, saobraćajnom nesrećom u Parizu u kojoj su oboje izgubili živote.

Godinama se spekulisalo da je princeza Dajana bila trudna u to vreme, ali je istraga odbacila ove tvrdnje.

