NEPRAVDA PREMA ĐUZI KONAČNO ĆE BITI ISPRAVLJENA: Želeo je da tu bude sahranjen, a njegov grob godinama je bio TAJNA!

O Đuzi Stojiljkoviću (1929-2015), legendarnom jugoslovenskom i srpskom glumcu gotovo se sve zna. Poznato je i da ga iako se rodio u Ražnju, Kruševljani smatraju svojim, budući da je u gradu na Rasini proveo dobar deo detinjstva i mladosti i tu načinio prve glumačke korake.

foto: Kurir/Ž.M.

- Sledeće godine biće 95 godina od njegovog rođenja, a 2025. desetogodišnjica njegove smrti, pa ćemo se potruditi da za te jubileje ostvarimo namere u njegovu čast - kaže Milan Milošević za Novosti, predsednik Društva "Naše Ribare".

- Za početak, da se tokom leta uradi sanacija krova, i na dobrom smo putu da se to obavi. Pregovaramo, takođe, sa mnogobrojnim ustanovama kulture koje su spremne da podrže našu ideju, ali će ključno biti da obezbedimo finansijska sredstva, što nam je najvažniji zadatak u narednom periodu. Ubeđeni smo da to možemo i da ćemo zajedničkim snagama ostvariti ciljeve. Jedna takva glumačka gromada kakva je bio Đuza Stojiljković to zaista zaslužuje.

foto: Printscreen/Youtube

Osim spomen-sobe, meštani Ribara namerni su da pokrenu i manifestaciju "Đuzini dani", koja bi se u Ribaru i obližnjoj Ribarskoj Banji održavala u drugoj polovini juna. Ne slučajno, jer je glumac rođen 30. juna. Koliko su meštani ponosni na svog Đuzu, Ribare je pokazalo pre dve godine.

Tada je, 9. jula, na fasadi područnog odeljenja Osnovne škole "Velizar Stanković Korčagin" urađen mural sa Đuzinim likom, čiji je autor Milan Milosavljević Deroks, iz Beograda. Inicijativa da jedan od naših najboljih glumaca dobije mural potekla je upravo iz ovog sela.

foto: Damir Dervišagić

Za Kurir je svojevremeno govori i brat poznatog glumca, jer se dugo godina nije znalo gde je sahranjen.

- U monografiji Vlastimir Đuza Stojiljković autora Zorana Jovanovića moj brat je izjavio da bi voleo da ga sahrane na groblju u Ribarskoj banji. U tom mestu nam je deda sahranjen, a roditelji su nam tamo bili učitelji - izjavio je za Kurir Nenad Stojiljković (80), rođeni brat velikog srpskog glumca.

Đuza sa braćom foto: Privatna Arhiva

On se tada osvrnuo i na odluku njegove druge žene da ga sahrani u tajnosti.

- U pozorištu je bio veliki, a u braku mali. Dozvoljavao joj da radi šta joj padne na pamet. Trpeo je. Ona je išla na more, dok je on čuvao pticu. Interesantno je da je nateran da iznenada ode na venčanje, gde su im, zamislite, matičar i neka službenica bili kumovi. Ako se prisetimo šta je supruge Bate Živojinovića, koji je imao tri moždana udara, i Dragana Nikolića uradile za svoje muževe, kako su se očajnički borile da pobede bolest spavajući kraj njih, a šta je učinila Dušanka, dolazimo do zaključka da njoj baš i nije bilo mnogo stalo da Đuza pobedi bolest.

Kurir.rs

Bonus video:

00:56 PROFESORI TE UČE DA JE TO ISTO KAO KADA STAVIŠ RUKU NA STO! Glumac odgonentnuo: Kako se prave intimne scene u filmovima?