U BEOGRADU SE OSEĆAM KAO KOD KUĆE! IDEMO NA ĆEVAPE I RAKIJU: Hauser o prvom solo koncertu u Beogradu, Srpkinjama i plesanju

Retko koji muzičar publici može na koncertu da priredi vatromet energije, strasti i ljubavi kao što to ume Stjepan Hauser na violončelu. Loš dečko među instrumentalistima i jedan od članova 2Cellos, prošle godine započeo je prvu svetsku solo turneju - "Rebel with a Cello", u okviru koje će 24. oktobra nastupiti i u beogradskoj Štark Areni.

Hauseru će se na bini pridružiti još 25 muzičara, koji će izvođenju klasika, filmske i latino muzike dati potpuno novu dimenziju. U razgovoru za Kurir čuveni performer na violončelu otkriva šta je pripremio publici, kakav je plesač i da li sebe smatra buntovnikom ili zavodnikom.

Zbog čega nosite epitet buntovnika?

foto: Zorana Jevtić

- Od malih nogu suprotstavljao sam se okovima i limitima. Svi koji bi čuli da sviram čelo mislili su da mogu da sviram samo to, da ću biti u nekom orkestru, kvartetu ili na akademiji. Rekao sam im da ću na čelu svirati sve. Eto, od rokenrola, preko filma, do klasike. Dokazao sam da čelo nema šta ne može, to je univerzalni instrument.

S novim pesmama napravili ste izlet i u latino zvuk. Otkud zanimanje za tu muziku?

- Latino muziku sluša ceo svet i ljudi vole da plešu uz taj zvuk. Uživam u tome kad se moj koncert pretvori u šou-program u kom svi plešu i nastaje ludnica.

Nastupali ste nekoliko puta u Srbiji. Kakva je publika u Beogradu?

- Kao 2Cellos dva puta smo svirali u Štark Areni, a ovo će biti treća sreća, neviđeni spektakl. Imamo najlepša sećanja na Beograd jer nas je publika uvek srdačno dočekala, s mnogo ljubavi. Sad ćemo napraviti još veći šou, u kom će svi zaplesati, a Srpkinje će početi da plešu u ritmu muzike za ples. (smeh)

Plešete li vi?

foto: Zorana Jevtić

- Nisam neki plesač. Po meni, muško treba da bude kao stub, oslonac, kako bi dama mogla da pleše. Zato sam ja odličan stub. (smeh)

Moraćete da naučite da plešete do svadbe.

- Ima vremena do svadbe. Do tada ću da naučim da plešem.

Da li ste više buntovnik ili zavodnik?

- To vi odlučite, ne mogu ja o sebi da pričam i da se hvalim.

Na koncertu u Budimpešti odjeknula je vaša izjava da su Srpkinje vrelije od Hrvatica.

foto: Zorana Jevtić

- Svi znamo da su Srpkinje vrele, mislim da nema potrebe da pričamo dalje o tome. (smeh)

Po čemu se razlikuje publika na Balkanu od one u ostatku sveta?

- Kad sviraš kod kuće, to se oseti. Imaš odgovornost prema publici i licima koja prepoznaješ. Jednostavno se oseća u vazduhu da si kod kuće, a tako se osećam u Beogradu. Naravno, posle nastupa idemo na ćevape i rakiju. Kako ćeš na rakiju i ćevape u Kini?

Velika vam je želja da nastupite s Novakom Đokovićem?

foto: Zorana Jevtić

- Sada je prava prilika, prvi solo koncert u Štark Areni. Vreme je da se čovek pojavi i zasvira sa mnom. Ja ću uzeti reket, a on čelo, pa ćemo videti.

Koliko je važno eksperimentisati u muzici?

- Bitno je da to što radiš bude autentično, a ne da pratiš trend. Jedino pravilo je da slediš svoje srce i da osećaš muziku koju stvaraš.

Da li biste nešto promenili u svojoj karijeri?

- Ništa. Sve bih ponovio. Svaka sekunda mog života me dovela ovde gde sam sada. Na svom putu sam i ostvarujem san za snom. Nemam zbog čega da žalim.

Kako je došlo do saradnje sa U2?

foto: Zorana Jevtić

- Pozvali su me da budem gost na njihovom albumu, što je za mene velika čast. Kao 2Cellos svirali smo njihove pesme. Proveli smo nekoliko dana u njihovoj vili u Monaku. Stvarali smo zajedno, družili se, provodili vreme... Tamo sam došao sa čelom i odmah smo kliknuli. Mi muzičari se odmah skapiramo.

Na čemu ćete raditi u narednom periodu?

- U planu je turneja u kojoj ću obići skoro celu Evropu, a u pripremi su i novi albumi.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:21 2cellos oproštajni koncert u Beogradu