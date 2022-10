VOLEO BIH DA UPOZNAM ĐOKOVIĆA I DA S NJIM NEŠTO ODSVIRAM NA KONCERTU U BEOGRADU: Stjepan Hauser o ljubavi, muzici i Oliveru

Loš dečko među instrumentalistima i jedan od članova grupe 2Cellos Stjepan Hauser kreće krajem godine na svoju prvu samostalnu turneju "Buntovnik sa violončelom", u okviru koje će 24. oktobra 2023. nastupiti u beogradskoj Štark areni.

Publika je već imala prilike da čuje i pesme, poput veoma popularnih "Beach Party" i "Alone Together", ali i novi nivo transformacije ritmičnog retro zvuka u moderne plesne numere sa njegovog novog solo albuma "The Player", koji je dostupan širom sveta. Talentovani muzičar trenutno se odmara u Istri i za Kurir otkriva šta ga trenutno inspiriše, kada će da se smiri u privatnom životu, ali i govori o Beogradu i neostvarenoj želji da upozna Novaka Đokovića i zasvira na sceni s njim.

Šta dalje nakon 2Cellos i kakav repertoar može publika da očekuje na vašoj prvoj turneji?

- Uvek sam bio muzičar koji voli razne žanrove. Koncert će početi gudačima i filmskim hitovima, a posle će se sve pretvoriti u veliku žurku. Ljudi će moći da ustanu sa stolica i zaplešu uz latino ritmove.

Kako ste birali pesme za prvi album "The Player"?

- Birao sam pesme uz koje svi vole da zaplešu. Tema albuma su vanvremenski hitovi koje znaju sve generacije.

Da li vam je privatno bliža ova muzika od rokenrola?

- Uvek sam bio opčinjen tom latino muzikom koja je puna ritma, strasti i neke ludačke energije. Kad sam na sceni, volim da pravim šou. To smo imali kao 2Cellos u roku, a sada ću imati deo programa gde sam romantičan, ali i nešto dinamično. Latino muziku svi vole i nekako mi se činila kao najbolji smer za dalje.

Nećete biti sami na sceni?

- Ne. Imaću 25 ljudi u bendu. Gudači, udaraljke, klavir, gitare.. Možda će nam se pridružiti i neko iz Srbije.

Kada krećete na putovanje po svetu?

- U decembru ću svirati u Pragu i Budimpešti.

Kakva vas sećanja vežu za Beograd?

- Najbolja moguća. Imao sam nezaboravne koncerte u Sava centru, dve Arene, ali i nastup na Kalemegdanu. Nezaboravan je bio i provod nakon svirki uz ćevape i rakiju. Svirali smo i kao predgrupa Robiju Vilijamsu na Ušću. Beograd je kao moj dom.

Kakav savet imate za mlade umetnike i njihove roditelje?

- Spolja sve to izgleda fantastično, a zapravo je posao pun odricanja. Isto preživljavaju i vrhunski sportisti. Ljudi vide samo slavu i uspeh, a ne vide da sam tome posvetio ceo život. Nisam imao detinjstvo, a ni odrastanje kao drugi ljudi. Jednostavno to moraš da shvatiš kao svoj stil života i da u tome uživaš.

Koliko često imate prilike da danas vežbate po 12 sati?

- Kad učiš i studiraš, vežbaš po ceo dan. Sada nemam vremena da svaki dan vežbam, jer putujem po svetu. Razvijam se kao muzičar na koncertima i pokušavam da svaki nastup bude bolji od prethodnog.

Posebno ste bili vezani za Olivera Dragojevića. Od koga ste najviše naučili?

- Svaki dan slušam Olivera. On ima jedan prirodan način pevanja i uvek sam se divio tome kako iz njega sve to izlazi, a nije na silu. Oliver i njegova muzika su mnogo uticali na moj razvitak.

Koga možete da izdvojite iz sveta kao uzor?

- Dina Martina i Elvisa Prislija. Elvis mi je jedan od najdražih zbog te harizme na sceni. Bilo je toliko kul. To ne možeš naučiti. Uticaji dolaze sa svih strana. Sve sam to slušao i upijao i to me je stvorilo.

Da li ćete se muzikom baviti do penzije ili ćete otići u profesuru?

- Sigurno ću se muzikom baviti do kraja života. Želim da svoju muziku delim sa svetom. Uvek imam milion ideja.

Razmišljate li da objavite album s muzikom Balkana?

- Što da ne. Čelo može snimati razne vrste muzike.

Novaka Đokovića ste izazvali na teniski meč. Kada će se to dogoditi?

- Nismo se upoznali, ali smo se dopisivali i čuli telefonom. Nadam se da ćemo se konačno upoznati. Čini se kao kul lik i verujem da bi provod s njim bio super.

Znate li da Novak svira gitaru?

- Da. Možda odsviramo nešto zajedno na koncertu.

Svi ćemo pratiti Svetsko prvenstvo u fudbalu. Kakve su vaše prognoze?

- Finale Hrvatska - Srbija bi bilo odlično. Obožavam fudbal. Uvek pratim i navijam. Biće to tako i ovaj put.

Šta je s vašim ljubavnim životom?

- Ljubav ne planiraš. Mora da se desi spontano i nema žurbe.

Da li ćete ikada odrasti?

- Svi treba da negujemo u sebi tog Petra Pana i dete koje je bio.

