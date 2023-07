URUČENE NAGRADE NA PALIĆKOM FESTIVALU: Aleksandar Lifka pripali nemačkom reditelju Andreasu Drezenu i glumcu Nikoli Ristanovskom

Na letnjoj pozornici Palić sinoć su uručena priznjana Aleksandar Lifka i Underground Spirit u okviru 30. Festivala evropskog filma Palić.

Priznanje Aleksandar Lifka u kategoriji inostranih stvaralaca uručeno je reditelju Andreasu Drezenu, dok je regionalno priznanje pripalo glumcu Nikoli Ristanovskom. Festivalska nagradea "Underground Spirit" uručena je multimedijalnoj umetnici Mariji Kanjas.

Reditelju Andresau Drezenu nagradu je uručio Miroslav Mogorović, programski direktor festivala.

foto: Damir Vujković

- Velika mi je čast i zadovoljstvo da večeras mogu da uručim nagradu za doprinos evropskoj kinematografiji gospodinu Andreasu Drezenu, ne samo zato da bismo ovom malom nagradom istakli njegov veliki doprinos evropskoj kinematografiji, već i da bismo mu se zahvalili na prijateljstvu s našim festivalom. Jako mi je drago da je ponovo ovde sa nama, i znam da će se ovo prijateljstvo nastaviti - proučio je Mogorović, nakon čega se publici obratio laureat.

- Ovo je predivno mesto, s divnim ljudima. Uvek je zadovoljstvo sresti vas. Postoji puno festivala na kojima vam kažu kako možete da upoznate ljude i stupite u kontakt s publikom. Ali ovde, na Paliću, to je stvarnost. To je istina. Razgovaramo jedni s drugima, pijemo zajedno, gledamo filmove zajedno. To je retkost u čitavoj Evropi - objasnio je Drezen.

Radoslav Zelenović, direktor Festivala evropskog filma Palić, uručio je regionalnu nagradu "Aleksandar Lifka" Nikoli Ristanovskom.

foto: Damir Vujković

- U tridesetogodišnjoj istoriji našeg festivala, uvek smo se trudili da napravimo neki korak napred. Nekada su oni bili više, nekada manje vidljivi. Ali odluka od pre tri godine, da ustanovimo nagradu Aleksandar Lifka za regionalni doprinos, primljena je sa velikim oduševljenjem u čitavom regionu - rekao je Zelenović i istakao da ovogodišnju nagradu Ristanovskom dodeljuje sa velikim profesionalnim i ličnim zadovoljstvom.

- Posle dugo vremena sam zaista uzbuđen zbog neke nagrade, jer sam osetio da neke priče koje stvaramo ipak imaju smisla, da ih ipak delimo. Želim da čestitam pre svega ovogodišnjim dobitnicima nagrada, i velika mi je čast što sam u njihovom društvu. Takođe, želim da pomenem sve dosadašnje dobitnike ove vrlo ozbiljne nagrade, jer je puno njih imalo veliku ulogu u mom formiranju. Hvala vam puno - rekao je Ristanovski.

foto: Damir Vujković

Ilija Tatić, izvršni producent festivala, uručio je nagradu “Underground Spirit” Mariji Kanjas koja je zahvalila čitavom timu festivala i fotografisala publiku na palićkoj pozornici.

Podsećamo, večeras će se na Letnjoj pozornici održati dodela glavnih festivalskih nagrada, Palićkog i Zlatnog tornja.

(Kurir.rs / N.H)

Bonus video:

05:32 PRISUSTVOVAĆEMO STVARANJU ISTORIJE! Miloš Biković otkrio za Kurir šta nam donosi prvi film sniman u KOSMOSU - IZAZOV