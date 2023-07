OGLASIO SE VUK KOSTIĆ NAKON BURNIH REAKCIJA: Glumac izjavio da bi stavio BERLINSKI ZID između Srba i Hrvata, a evo šta sad kaže

Nakon burnih reakcija javnosti na izjavu o odnosu Srba i Hrvata, u kojoj je konstatovao da bi izgradio Berlinski zid između dva naroda, glumac Vuk Kostić se oglasio putem Instagrama.

"Ako sa nekim ratuješ tri puta u 100 godina. Austrougarska i Hrvatska: Srbija, Prvi Svetski rat 1914. godina. Nemačka i Hrvatska: Srbija – Drugi svetsi rat 1941. godine. Bratoubilačko-komšijski rat 1991. godina. Sve ukupno osam miliona žrtava. Poruka – Nemojte ni pokušavati da se družite, istorija se ponavlja", napisao je glumac, te dodao:

"Figurativno rečeno, Berlinski zid – nemamo mi pare za to, ali ušteda bi bila više miliona ljudi dugoročno gledano. Pogledajte intervju“, zaključio je Vuk Kostić na Instagramu.

Podsetimo, glumčeva izjava u intervjuu koji je dao za Sputnjik izazvala je lavinu oprečnih komentara na društvenim mrežama.

- Ja bih stavio Berlinski zid između nas da ne možemo više nikada da se sretnemo. Mislim da ne bi dolazilo do tih strašnih nesreća. Ni na pijaci, ne može, pošto krompir? Jesi Srbin? Ne može. Jednom kada se u našim narodima dese velike nesreće i zločini, tipa Jasenovac, od tog momenta više ne razgovaramo. Mi smo najviše krivi koji smo kao uvek bili - hajde da svi Sloveni žive zajedno. Mi uvek hoćemo da se igramo, Hrvati kažu skloni se, a mi kao da se družimo. Ne možete kad stalno buše loptu. Mene to jako pogađa, ja se saosećam sa žrtvama, to je najprljaviji rat u zadnjih ne znam koliko vekova, to je bio opšti haos - bila je izjava glumca koja je pokrenula burne reakcije.

