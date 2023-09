MISLITE LI DA JE MUŠKARCIMA NOVAC POTREBNIJI?! Glumica iznela stav o RODNOJ ravnopravnosti i tome ZAŠTO honorari nisu svima isti

Balansirajući svoju karijeru između pozorišta i televizije, glumica Vanja Milačić nalazi savršen prostor da se kroz svaku ukazanu šansu iznova dokaže i sebi i publici. Sve je počelo još na Cetinju gde je diplomirala glumu i odmah, s 22 godine, dobila prvu rolu na filmu "U ime oca i sina". Tokom više od dve decenije ređale su se uloge koje su joj bile najbolja potvrda da je birala pravi put. Ovu dramsku umetnicu gledamo i u reprizi serije "Tajne vinove loze", koja se emituje na Kurir televiziji. Upravo u ovoj seriji kao advokat jedne od glavnih junakinja, bori se za prava svoje klijentkinje.

foto: Nebojša Babić

- Advokatica Džej Di se bori protiv muškaraca zbog iskustva kroz koje je prošla od strane jednog muškarca. Boriti se za prava žena i boriti se protiv muškaraca dve su različite oblasti. Inače, borba žena za ravnopravnost i položaj glumica u toj priči dosta je kompleksna tema. Nemam odgovore na ta pitanja. Svedok ste tome da se položaj žene danas i pre dve decenije dramatično razlikuje - kazala je glumica i nastavila:

foto: Promo

- Žene su svoj progres davno ostvarile. U nekim segmentima smo preterale, u nekim se pogubile, neke nismo ni pipnule, ali ono što mi je utisak da smo tom ravnopravnošću i igrom moći obesmislile poziciju muškarca, pa nam je sad problem što ga nemamo. U toj nenaklonjenoj borbi stradali su hijerarhija i porodica, prirodnost, polna dinamika. Sad smo u ratu sa muškarcima, a ne u skladu, što nije dobro ni za nas ni za njih. Svakako sam pristalica ravnopravnosti, ali ovo što živimo je daleko od ravnopravnog - objasnila je glumica u intervjuu za TV Ekran i dodala:

foto: Nebojša Babić

- Uvek sam bila srećna što sam žena. Nekada mi je to smetalo, nekad me usporavalo, ali nikad nisam osetila neugodnost što sam ovog pola. Ceo život sam u muškom okruženju, razmišljam muški, rukovodim se nekim muškim principom koji imam razvijen, tako da mi nikad nije osećanje ugroženosti bilo primarno. Jedino što mi je i dalje nejasno je to što imamo manje honorare od muškaraca za isti posao. Kad tražim isti novac koji dobija kolega za isti posao, osetim otpor i negodovanje. Zašto? To su recidivi naučenog ili mislite da je muškarcima novac potrebniji? - iskrena je bila Vanja.

Za svoju karijeru pred kamerom kaže da je išla svojim tokom koji joj je u potpunosti odgovarao.

foto: Aleksandar Dmitrovic

- Moja karijera je pretrpela neke gubitke zahvaljujući mojim odlukama, ali kao ishod današnjeg trenutka, to nisu bili gubici nego ozbiljan kapital koji danas koristim. Moj glumački put je kvalitetan, spor i dugotrajan. Istrajna sam i znam da još nisam ni blizu onog najboljeg što imam da dam.

Evociranje uspomena na prvi snimljeni film kod Božidara Bote Nikolića navelo je da se priseti i našeg glumačkog velikana s kojim je sarađivala.

- Volela sam snimanje kod Bote jer sam imala privilegiju da prvi kadar podelim sa Batom Stojkovićem. Tada sam se uverila da su svi veliki ljudi jednostavni i pristupačni i da imaju ogromno razumevanje i strpljenje za mlade i nove kolege.

foto: Nebojša Babić

Vanja je igrala u brojnim serijama među kojima su: "Moj rođak sa sela", "Nepobedivo srce", "Šešir profesora Koste Vujića", "Samac u braku", "Cvat lipe na Balkanu"...

- Uživala sam u tim ozbiljnim transformacijama. Od učenja italijanskog i glume na stranom jeziku kao Sare Amerikanke, preko introvertne i tajnovite služavke Ružice sa tragičnom pričom, čuvene prostitutke Divne iz serije "Gorki plodovi" Siniše Kovačevića, zatim Milanke iz "Vratiće se rode", Gorana Gajića i Dragana Bjelogrlića, što smatram jednom od najboljih serija na ovim prostorima. Zatim, Jovanke u "Maminim sinovima" Vladimira Aleksića i mnogih drugih - zaključila je Vanja.

(Kurir.rs / TV Ekran)

Bonus video:

04:48 NAJBOLJE SERIJE KOSTI I TAJNE VINOVE LOZE: Za najbolju muziku posthumno je nagrađen Zoran Simjanović