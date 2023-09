INTIMNE FOTKE DI KAPRIJA SRUŠILE MREŽE! Glumac uhvaćen kako razmenjuje VRELE DODIRE sa zgodnom brinetom u noćnom klubu (FOTO)

Leonardo Dikaprio ume da skriva svoj privatan život kao zmija noge, ali je ovaj put dolijao. Glumac je fotografisan u noćnom klubu na Ibici, pre nekoliko dana, kako razmenjuje nežnosti sa poznatom brinetom. Kada je on u pitanju, kao i njegove devojke, svi se odmah pitaju o godinama, konkretno- da li su njegove partnerke (konačno) starije od 25 godina ili glumac ne odustaje od bizarnog (nazovi) ljubavnog pravila.

Glumac Leonardo Dikpario (48) bio je sa svojom devojkom u poznatom klubu Hi na Ibici. Fotografije njihovih poljubaca zabeležene su u ranim jutarnjim časovima. Sa Leom je bila poznata manekenka Vitorija Ćereti.

Ovaj model ima 25 godina. Dakle, vuk ne menja ćud. Vuk je u ovom slučaju Dikaprio, a zanosna Vitorija pojavila se u njegovom životu posle burnih ljubavnih veza.

Poznata brineta radila je sa brojnim modnim kućama poput Alexander McQueen i Versace. Ne zna se datum njihovog prvog susreta, pojavili su se zajedno prvi put u javnosti u maju tokom Kanskog festivala gde je promovisan film "Killers of the Flower Moon" u kojem on igra jednu od glavnih uloga.

Krajem avgusta viđeni su u Santa Barbari, a slike sa Ibice dolaze kao još jedna potvrda njihove veze.

