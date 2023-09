ŽENIO SE ČETIRI PUTA, A ZBOG OVOGA NIJE IMAO DECU: Legendarni glumac krio je veliku tugu, a nije imao luksuz da OPLAČE najmilije

Nikola Simić, legenda jugoslovenskog glumišta, preminuo je 2014. godine, a ostaće upamćen po maestralnim ulogama koje je odigrao. Važio je za glumca koji ljubomorno čuva svoj privatni život. Voleo je scenu, glumu i svoj poziv, ali o porodici je nerado govorio.

Vedrog duha, jer je tuga bila luksuz

Kako je on u retkim intervjuima pričao, zaljubljivanje je smatrao važnim delom života.

- A treba se zaljubljivati. Psiholozi kažu da dođe trenutak kad čovek želi da promeni način svog života. Treba imati hrabrosti i smelosti i to uraditi. Ja to znam, naravno iz prve ruke - rekao je glumac u jednom od intervjua.

On se nakon toga nadovezao i na najtužnije momente u svom životu, kada zbog prirode posla nije mogao da tuguje za roditeljima.

- Trebalo je imati hrabrosti i igrati "Dunda" u Dubrovniku te večeri kad su mi saopštili da mi je otac umro. I niko to nije znao. Trebalo je imati hrabrosti i igrati "Bubu" 30. decembra, a sahraniti majku 29 - ispričao je Simić, koji je uprkos svim tugama u životu uvek zadržavao vedar duh.

Nije imao dece

U medijima se nakon glumčeve smrti 2014. godine pisalo da je iza sebe ostavio ćerku Anu i unuke Isidoru i Saru. I sam glumac pričao je o unukama, s ponosom ističući da se i one interesuju za glumu

Ipak, njegov bratanac Nenad Simić ističe da Nikola nije imao biološku decu.

- Nikola nije imao ćerku ni unuke. Ana je ćerka njegove poslednje žene Snežane. On je bio dobar prema njoj, ali joj nije otac. Nikola je u mladosti puklo slepo crevno, došlo je do sepse, to se tada zvalo tuberkuloza stomaka, a lečili su ga radijacijom, nakon čega je ostao sterilan i nije mogao da ima dece. Oni sve pokušavaju zbog nasledstva - tvrdi Nenad.

Nikolin bratanac je ispričao i da se glumac ženio četiri puta i da je voleo žene, a u medijima se spekulisalo da je Simić pred kraj života bio u vezi sa 42 godine mlađom glumicom.

Simiću je pred kraj života dijagnostikovan rak prostate, a nakon operacije je imao komplikacije s bešikom, nakon čega je preminuo 9. novembra 2014, u 80. godini.

