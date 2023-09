GLUMAC SE ZAMONAŠIO POSLE ULOGE U "OTVORENIM VRATIMA": Promenio ime, a sada se pojavio na crvenom tepihu sa Slobodom Mićalović

Foto: Printskrin / You Tube

Nekadašnji glumac Rastko Lupulović (48), koji se zamonašio i uzeo ime Ilarion, danas vodi potpuno drugačiji život u poređenju sa periodom kad se pročulo za njega.

Njega retko viđamo u javnosti otkako se zamonašio, a juče se pojavio na crvenom tepihu sa glumicom Slobodom Mićalović i kolegama.

On se pojavio u mantiji, a odmah po dolasku srdačno je pozdravio našu glumicu koja nije skidala osmeh.

Rastko se mnogo promenio od uloge u seriji "Otvorena vrata" i danas bi ga malo ko prepoznao.

Inače, Rastko se zamonašio pre 26 godina, a svojevremeno je otvoreno govorio o stvarima koje mu pričinjavaju najveće zadovoljstvo.

Najbitnija stvar kod mene je moje obraćenje u hrišćanstvo. Sticajem okolnosti sam počeo da odlazim u crkvu. To mi je pomoglo da se spustim na zemlju iz nekih mistifikatorskih oblaka. Uopšte, hrišćanin-pravoslavac je moje najbliže određenje. Osećam se zasićenim od roka i svega toga. Rok je negde u skladu sa opštim načinom života, opštom površnošću. Kad odem na Akademiju, izđuskam se i vratim se kući prazan i tup. Na liturgiju odem sa istim raspoloženjem, sa potrebom da doživim katarzu, ali kući dođem sređen i miran... U susretu sa verom i tradicijom, dolaziš do harmoničnog razrešenja svojih nemira, a u rok životu dolazi do prikrivanja tih nemira ili potpunog otupljivanja svih emocija. Zato ljudi u roku izgube tu neku kreativnu crtu, istroše se, istroše se, istroše se... - rekao je Rastko u jednom intervju koji je dao nekoliko meseci nakon što se zamonašio.

Lupulović je rođen u Beogradu, a ljubitelji filmske umetnosti ga pamte po ulogama u filmovima "Biće bolje" i "Paket aranžman", seriji "Otvorena vrata", dok ga obožavaoci pozorišta pamte ne samo po sjajnim ulogama, već i po nagradi za glumačku bravuru "Zoran Radmilović" koju je dobio na Sterijinom pozorju u Novom Sadu 1996. godine.

Za igumana manastira Draganac postavljen je 2013. godine

- Nikada nisam zažalio ili da sam se pokajao što sam postao monah. Naprotiv, često mi se događa da Bogu blagodarim što mi je pomogao da se opredelim za ovaj put jer, naravno, sve je zasnovano na čovekovoj slobodnoj odluci. Bez slobodne odluke svakoga od nas nema ni prave prave slobode… Ljubav i sloboda je ono nešto za čim sam ja krenuo - rekao je Lupulović pre nekoliko godina u emisiji "Eksploziv".

