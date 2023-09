PREMINUO SLAVNI PEVAČ BRITANSKE FOLK MUZIKE: "Bio je divan suprug, otac i kultni umetnik"

Jedan od najslavnijih britanskih pevača folk muzike Rodžer Viteker je umro u 87. godini. U saopštenju njegove porodice koje je objavio nemački Bild, navodi se da je umetnik preminuo 13. septembra u bolnici u južnoj Francuskoj.

Čuveni pevač otpevao je hitove Durham Town, New World In The Morning i verziju Wind Beneath My Wings. Bila je veoma zapažena i njegova saradnja sa Desom O'Konorom na pesmi Skye Boat Song iz 1986. godine.

"Rodžer je bio kultni umetnik, divan suprug i otac. Svojom muzikom je dirnuo mnoga srca i uvek će živeti u našim srcima", navodi se u saopštenju porodice čuvenog pevača.

Bio je od 1964. u braku sa suprugom Natali sa kojom je dobio petoro dece, Emili, LOren, Gaja, Džesiku i Aleksandera. Ostavio je iza sebe i 11 unučadi.

Kremiran je na privatnoj ceremoniji u subotu, piše Bild.

