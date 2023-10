NIJE BIO PLANU DA IGRA DRAŽU! Ljubišić: Počeo sam da radim drugu ulogu, snimao celo leto, a onda me je pozvao RADOŠ BAJIĆ

Film našeg proslavljenog glumca, reditelja i scenariste Radoša Bajića "Heroji Halijarda", nastao u produkciji "Telekoma Srbija" i produkcijske kuće "Contrast Studios", videlo je za dve nedelje prikazivanja gotovo 40.000 ljudi.

Nebojša Ljubišić oživeo je lik đenerala Dragoljuba Draže Mihailovića. Nebojša je u ovom projektu zbog novog angažmana ostao bez epizodne role Ludog Gojka, koju je počeo da snima.

"Interesantna stvar je da sam prema sebi surov, ali se trudim da prema drugima budem objektivan. Profesionalci nemaju pravo na ukus, to pripada publici. Mi moramo da obrazložimo. Fenomenalna sličnost koju sam imao sa Đeneralom u "Herojima Halijarda" Radoša Bajića, nije moja zasluga. Čak i ne ličim na njega. Naša divna šminkerka Mira je to uradila. Zapravo,ja sam počeo sam da radim drugu ulogu prvo leto. Trebalo je da igram Ludog Gojka, koga je na kraju glumio Radoš. On je strašno talentovan za pevanje, stalno smo pevali", otkrio je glumac u ispovesti za Kurir.

Ljubišiću prijaju pohvale kolege.

"Kad se završilo snimanje to prvo leto, Radoš Bajić me pozvao i rekao da ima problem da nađe adekvatnog glumca za ulogu Čiča Draže. Pitao me da li bi želeo da probam. Dugo mu je trebalo da se odluči, ali je na kraju izabrao mene. Prednost koju ja imam u odnosu na druge kolege, nevezano za ovaj film, je što sam imao sedam meseci za pripremu. Obično te pozovu danas za sutra. Imao sam tu komociju da sedam meseci čitam literaturu, gledam snimke i steknem neku sliku o karakteru. Dobro sam se spremio. Nema mog lika ni u seriji, ali nije priča o njemu. Vidim po reakcijama kolega, da su zadovoljni time što je ispalo", otkrio je glumac.

