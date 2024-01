"IAKO TIME NERVIRAM UKUĆANE, OVU BOŽIĆNU TRADICIJU NE PRESKAČEM" Džejmi Oliver otkrio najbolji praznični recept koji se ne kuva

Proslava Božića u domu najpoznatijeg kuvara na svetu, TV voditelja i vlasnika lanca restorana širom planete Džejmija Olivera, kako to on i sam priznaje, ima posebno mesto. Dok nas na kanalu 24Kitchen zabavlja i inspiriše receptima za razne đakonije u emisijama inspirisanim božićnim i novogodišnjim praznicima, rituali za praznovanje najradosnijeg hrišćanskog praznika u porodici Oliver imaju već dugogodišnju rutinu.

foto: Profimedia

- Tradicija koju nikad ne preskačem, uprkos tome što to na neki način pomalo nervira moje ukućane, jeste navika da posle večere uoči Božića obavezno odremam dvadesetak minuta, i to uz epizodu legendarnih "Mućki". I to sve s gostima za trpezom (smeh). I baš ovo preporučujem svim domaćicama kao najbolji praznični recept koji se ne kuva - počinje Džejmi, koji se ovom prazničnom večerom i božićnim doručkom i ručkom bavi i danima unapred. Inače, božićnih rituala proslavljeni kuvar ima mnogo.

foto: 24 Kitchen promo

- Inspiraciju za prazničnu trpezu uvek pronalazim u starim receptima moje majke i bake. To su gurmanluci i poslastice uz koje sam ja odrastao i zato mi je želja da deo svog detinjstva prenesem i na moju decu, jer mi se čini da se taj duh starih vremena polako gubi u sve užurbanijem instant svetu. Ovo su retki trenuci kada je porodica na prvom mestu i kada smo svi okupljeni pod istim krovom i usmereni jedni na druge - priznaje čuveni kuvar, koji, kako kaže, glavna i proverena jela nikada ne menja, ali uživa u eksperimentisanju s kolačima.

foto: 24 Kitchen promo

- Za mene su najvažniji deo Božića iznenađenja. Volim da vidim osmeh na licima svoje dece i supruge, jer je to neprocenjiv poklon. Darovi su sastavni deo svakog praznika, i to je nešto što se uvek očekuje, ali za mene je to suviše klasično. Volim da sakrijem mala iznenađenja u kolače, da se deca tokom celog dana igraju po kući tragajući za onim što sam im pripremio. Kad ste roditelj petoro dece, imate celodnevni posao i karijeru koja od vas zahteva često odsustvovanje, ti retki trenuci koje možete da provedete s najdražima zaista moraju da se pretvore u uspomene za sva vremena - iskren je Oliver, dodajući da mu je prvo sećanje na Božić bakina večera kada je imao svega četiri godine, dok onu omiljenu uspomenu još nema.

foto: Profimedia

- Božić je vreme uspomena i zato je svaka podjednako lepa. Najlepše su one slike na kojima smo svi zajedno, nasmejani i uživamo u dobroj hrani - zaključuje Džejmi.

(Kurir.rs / TV Ekran / Nikola Dražović)

