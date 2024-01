17 DANA BORILI SU SE ZA NJEGOV ŽIVOT: Blistavu karijeru glumca prekinula SAOBRAĆAJNA NESREĆA, spasio im je život pa otišao u smrt

Srpsko glumište doživelo je veliki udarac kada je na današnji dan pre 16 godina legendarni glumac Milenko Zablaćanski tragično nastradao.

On je izgubio život 17 dana nakon što 5. januara 2008, u popodnevnim časovima na magistralnom putu koji vodi iz Zlatibora ka Užicu se dogodila saobraćajna nezgda.

foto: printscreen/youtube

Omiljeni glumac sa blistavom karijerom

Pored zapaženih pozorišnih uloga, pre svega u njegovom matičnom Pozorištu na Terazijama, Milenka najšira publika pamti po ulogama u serijama Siniše Pavića - "Srećni ljudi", "Porodično blago", "Stižu dolari". Bio je oženjen balerinom i koreografom Snežanom Vesković sa kojom je imao dva sina, mlađeg Nikolu i starijeg Ivana Zablaćanskog, takođe glumca.

Nakon saobraćajne nezgode, Zablaćanski je hitno prebačen u užičku bolnicu, gde su mu lekari brzom intervencijom odstranili hematom na mozgu, dok je tri dana kasnije hitno prebačen na VMA. Po prijemu je bio priključen na aparate za disanje, dok su mu lekari ugradili senzor za direktno merenje pritiska u lobanji.

foto: printscreen/youtube

"Zablaćanski je primljen u bolnicu sa teškim povredama glave - nagnječenja mozga. Nalazi se na odeljenju intenzivne nege, u komi je i sve vreme priključen na aparate", rekla je dr Djuričić tada a preneo je "Blic".

Kao da je predosetio opsnost

Kako se nezvanično tada pisalo u medijima Zablaćanski je uoči nezgode boravio sa suprugom i mlađim sinom u svojoj kući u naselju Gajevi. Porodica Zablaćanski trebalo je da ostane na planini narednih nekoliko dana, ali su zbog smrti Snežanine tetke prekinuli odmor. Poznanik porodice Zablaćanski je tada za Blic rekao da je zbog vesti da ledena kiša otežava saobraćaj, Milenko je, da ne bi rizikovao, suprugu i sina u Beograd poslao autobusom, a on je put prestonice krenuo automobilom, kao da je predosetio tragediju.

foto: Printscreen/Youtube

Zbog izazivanja saobraćajne nezgode u kojoj je poginuo Zablaćanski, na tri godine zatvora je osuđen bivši predsednik opštine Čajetina Petar Šišovića. On je osuđen zbog toga što je 5. janura 2008. godine, vozeći "mercedes", iz pravca Užica prema Čajetini, nepropisnom brzinom od 103 kilometra na čas, prešao na suprotnu stranu kolovoza i udario u "opel" koji je vozio Zablaćanski, bržinom od 30 kilometara na sat. Zablaćanski je sahranjen 26. januara 2008. godine u Aleji zaslužnih građana.

- Bio je zaista poseban čovek zbog čega se svakog dana zahvaljujem Bogu što sam sa njim provela 20 godina života. Umeo je da nasmeje, vrati snagu. Bio je borac, vredan i odgovoran čovek. Tu smo negde slični. Zato se i trudim da zadržim snagu, jer znam da u suprotnom on to ne bi odobravao. On se ni bi predao. Borio bi se za decu. Kakav je on zapravo govore njegovi prijatelji koji su uz nas - rekla je ranije Snežana Vesković-Zablaćanski.

Slavni glumac je iza sebe ostavio voljenu suprugu, balerinu i kostimografkinju Snežanu Vesković. Zajedno su radili u Pozorištu na Terazijama, a tamo su se i upoznali. Zajedno imaju dva sina, Ivana i Nikolu.

(Kurir.rs/Stil/I.M.)

Bonus video:

00:23 PIJANI VOZAČ SE ZAKUCAO U TRAKTORSKU PRIKOLICU, POGINUO SUVOZAČ (22): Teška saobraćajna nesreća kod Obrenovca!