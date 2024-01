"TATA JE MOLIO IZETBEGOVIĆA DA SE JUGOSLAVIJA RASPADNE MIRNO" Ćerka Dobrice Ćosića: Pratila nas UDBA, niko nije hteo da me zaposli

Uz prisustvo velikog broja čitalaca i prijatelja porodice Ćosić, u knjižari Delfi SKC 30. januara predstavljena je „Knjiga o Titu“, poslednje delo Dobrice Ćosića, na koje se čekalo 10 godina.

O knjizi su govorili: kćerka velikog pisca Ana Ćosić Vukić, istovremeno priređivač ove knjige, Veljko Lalić, glavni i odgovorni urednik Nedeljnika, i Marko Krstić, urednik knjige.

"Knjiga o Titu" je izuzetno važna knjiga, istorijski dokument prvog reda u kojoj Dobrica Ćosić pripoveda o svom odnosu sa Josipom Brozom Titom, od prvog susreta do prekida odnosa. Ovo je takođe rekonstrukcija jednog vremena, raspada zemlje, jugoslovenstva, i najviše – srpskog poraza.

Nad ovim rukopisom 18. maja 2014. godine preminuo je Dobrica Ćosić.

Od prvog susreta s Titom do prekida odnosa, koji je usledio nakon pisma o smeni Aleksandra Leke Rankovića, u ovom delu rekonstruiše se vreme raspada zemlje, jugoslovenstva i srpskog poraza.

- Dobrica i njegovi drugovi su molili Izetbegovića da se raspad Jugoslavije i srpsko pitanje reše mirnim putem. To se ne zna. Demokratija je krenula od osamdesetih, ali ne da bi se stvorila srpska država, već demokratizovala Jugoslavija. To je ostalo pod velom tajne. A kakvo je to bilo vreme? Mi smo svi bili praćeni. Našli smo policijsku stanicu u kući, a ja nisam mogla da se zaposlim pet godina. Tata nije odlazio u selo da poseti majku jer bi dolazila Udba da ispituje sve meštane - objasnila je Ana Ćosić.