MORAJU DA ŠTITE GROB NJENE MAJKE JER ŽELE DA GA UNEREDE: Surovi rat slavnih reperki poprimio BIZARNE RAZMERE, evo šta je razlog

Zbog poslednjeg sukoba između hip-hop superzvezda Megan Ti Stelion i Niki Minaž, groblje u Teksasu na kojem je sahranjena Meganina majka pojačana je bezbednost kako bi zaštitili njen grob i to zbog sukoba između umetnica i njihovih obožavatelja za koji se očekuje da će eskalirati svakog trena.

Zaposleni na teksaškom groblju rekli su u utorak za TMZ da su stupili u kontakt s lokalnom policijom i da su pojačali bezbednost objekta koji je poslednje počivalište Meganine majke Holi Tomas, koja je umrla nakon borbe s rakom mozga 2019. godine.

Prema Daily Mailu, deo grupe obožavatelja Niki Minaž, koji se na internetu nazivaju "Barbz", objavio je lokaciju Holinog grobnog mesta na društvenim mrežama, podstičući druge da nađu njen grob i unerede ga.

Naime, poslednje poglavlje u sukobu počelo je ranije ovog meseca nakon što je Minaž rekla Megan "neka ode prizvati svoju majku i izvini se" nakon što je primetila namerno omalovažavanje u stihovima njene pesme "Hiss". Meganina pesma sadrži stihove “These hoes don’t be mad at Megan/These hoes mad at Megan’s Law”, koja se odnosi na američki zakon koji zahteva deljenje informacija o registrovanim seksualnim prestupnicima, a Minažini obožavatelji su stihove doživeli kao napad jer je njen 45-godišnji muž registrovani seksualni prestupnik i osuđen je za pokušaj silovanja.

S druge strane, Minaž je u nedelju objavila pesmu usmerenu na Megan pod naslovom "Big Foot", u kojoj je insinuirala da se njena neprijateljica potajno podvrgla estetskoj operaciji, odnosno, liposukciji.

Minaž je promovisala izdavanje singla kolažem u kojem je Megan postavljena naspram čizme s petom koja stoji u masivnom otisku stopala. Insajder blizak Minaž rekao je za Daily Mail u ponedeljak da je reperka spremna da nastavi da maltretira Megan.

- Znam da sada sve izgleda kao da Niki nije u pravu jer je prevršila meru, no ona se neće izviniti. Mi vidimo samo ono što su pustili javnosti da vidi - objasnio je i dodao kako je "iza kulisa još gore", objašnjavajući detalje svađe poznatih pevačica.

- Megan je sklopila savez s Kardi Bi kako bi pričali sr**** o Niki, ali Niki je u igri mnogo duže od njih obe - rekao je izvor.

- Sve u svemu, Niki je rekla Megan da mora sesti i poštovati one koji su joj omogućili da radi ono što trenutno radi - dodao je izvor koji je istakao kako je Niki itekako bila uvređena stihovima 28-godišnje Megan. Isto tako, spomenuti je izvor upozorio da "ako Megan želi ovo nastaviti, postaće izuzetno ružno, čak i više nego što već jeste".

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/T.B.)

