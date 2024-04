ŠOK! MARIJA VICKOVIĆ POSLE 22 GODINE DALA OTKAZ U NARODNOM POZORIŠTU! Glumicu pojačala drugu kuću i poručila samo JEDNO

Marija Vicković dala je otkaz posle 22 godine u Narodnom pozorištu u Beogradu i prešla je u Jugoslovensko dramsko pozorište, saopštila je danas glumica na društvenim mrežama.

foto: Jovo Marjanović

Poslednjih godina Marija ima zapažene uloge u ovom teatru.

"Nakon nepune 22 godine rada u Narodnom pozorištu od danas zvanično postajem deo ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Hvala nacionalnom teatru na svim ovim godinama, što bi rekao stari, dobri Arsen Dedić: "Pamtim samo sretne dane"… Hvala dragim kolegama na svim nezaboravnim trenucima! Al last but not least, hvala mojim Jugoslovenima na dugogodišnjem gostoprimstvu, na pozivu da budem u njihovom timu, kao i na godišnjoj nagradi za ulogu Roksane u predstavi "Sirano" - poručila je glumica.

foto: Nebojša Babić

Slično su pre nje uradili Nenad Jezdić i Anita Mančić, kad su napustili Atelje 212, kao i Sloboda Mićalović, koja je otišla iz Narodnom pozorišta u Beogradu.

Marija Vicković, rođena 18. decembra 1980. godine u Podgorici, istaknuta je figura srpskog glumišta, čija karijera obuhvata zapažene uloge u pozorištu, na televiziji i u filmovima. Njeno umetničko putovanje obeleženo je brojnim uspešnim projektima kao što su “Pogled sa Ajfelovog tornja”, “Miris kiše na Balkanu” i “Junaci našeg doba”. Sada igra u hit seriji "Radio Mileva".