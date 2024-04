BAJAGA JE PRE 40 GODINA PREDVIDEO RASPAD JUGOSLAVIJE: Kritičari o prvom albumu Instruktora "Pozitivna geografija" i ovim stihovima

U holu RTS otvorena je izložba fotografija i predstavljeno reizdanje albuma "Pozitivna geografija" Bajage i Instruktora. Grupa će u nedelju uveče u Domu sindikata, sada Mts dvorani, održati repliku svog prvog koncerta u Beogradu održanog pre 40 godina.

Novo izdanje PGP je obogaćeno fotografijama iz studija sa Kornelijem Batom Kovačem, ali i s prvog koncerta koje je napravila Goranka Matić. O velikom bendu Instruktori i Momčilu Bajagiću govorili su kritičari Petar Janjatović, Dušan Vesić i Ivan Ivačković.

- Moja žena se vratila iz Amerike zbog ovog albuma. Kada ga je čula, rekla je da želi da živi u Beogradu. Nisam uzeo potpis od Mika Džegera, ali molim Bajagu da mi se potpiše na izdanje vinila od pre 40 godina. Mi smo sve primerke vinila kupovali u dva komada i podelili na svadbi gostima, a jedino je preživela "Pozitivna geografija" - otkrio je Ivačković.

Vesić i Janjatović su kazali da je Bajaga veliki pesnik i da je još tada predvideo raspad Jugoslavije.

- U svojim pesmama je progovorio o policijskoj torturi nad mladima - zapazio je Vesić.

Petar Janjatović se dobro seća i tog njihovog prvog nastupa.

- Bio sam tek došao iz JNA. Kad se album pojavio, bila je teza da je to album prijemčiv deci, a meni kao sveže demobilisanom bila je važna pesma "Limene trube" i stih "Ne volim vojnu muziku". To je najjači Bajagin tekst bez obzira na to što je devedesetih imao još nekoliko. Stih "Ljudi beže, ljudi odlaze" postao je vizionarski - zaključio je Janjatović.

