IMALA JE 3 GODINE KADA MI JE REKLA - "JA NISAM DEČAK" Dete slavne glumice je TRANSRODNO, a kad se pojavila sa mlađim SVE JE STALO

Prestižna francuska modna kuća "Dior" priredila je sinoć u Bruklinskom muzeju u Njujorku sjajnu reviju na kojoj je prikazana kolekcija za ovogodišnju jesenju sezonu. Događaj je okupio brojne poznate ličnosti među kojima su se našle i glumica Šarliz Teron i njena ćerka Ogast.

Šarliz Teron se ne viđa često sa svojom decom u javnosti. Na modnom šou kuće sa kojom godinama sarađuje napavila je izuzetak. Holivudska zvezda predstavila se u veoma šik odevnoj kombinaciji i ponovo "odskočila" od ostalih, iako će nekima možda "zasmetati" što je njeno modno izdanje ležernije od stajlinga većine zvanica.

Malena Ogast uživala je u reviji i kako vidimo na zanimljiv način "prati modu", na šta njena majka ima veliki uticaj.

Glumica je devojčicu usvojila 2015. godine, retko obavljuje fotografije dece, a 2022. napravila je iskorak na Instagramu. O ćerki Ogast pričala je ranije u emisiji "The Tonight Show" Džimija Felona rekavši da devojčica uči borilačke veštine.

Šarliz je napomenula da uči ćerke da znaju da im ne treba partner da bi bile srećne, ali je i otkrila da joj je mlađa naslednica rekla da nađe dečka. Obe ćerke su društvene aktivistkinje i podržavaju pokret "Black Lives Matter", piše People.

Šarlin Teron je 2012. usvojila dečaka po imenu Džekson, bilo je to pred snimanje filma "Mad Max: Fury Road" gde igra glavnu ulogu. Objavila je tek 2020. sliku sa seta, na kojoj je sa svojim detetom.

“Postala sam mama neposredno pre početka snimanja. Bar će moje dete zauvek imati zabavnu činjenicu: "Provela sam veći deo prve godine svog života u ratnoj opremi", rekla je i dodala:

"U kojoj god zemlji bi mi kao neudatoj ženi dopustili da usvojim dete, tu sam i podnela zahtev. I dogodilo se da su oba moja deteta na kraju postala Amerikanci. Rođena su u Sjedinjenim Državama i slučajno su Afroamerikanci".

Šarliz koja je rođena u Južnoafričkoj Republici, otkrila je kasnije da je njena ćerkica Džekson transrodna: "Da, i ja sam mislila da je ona dečak. Dok me jednog dana nije pogledala u oči, kada je imala tri godine, i rekla mi je: "Ja nisam dečak". Obe mogu da otkriju šta žele da budu, to nije nešto o čemu ja odlučujem. Moj posao kao roditelja jeste da ih volim i da se potrudim de da imaju sve što im je potrebno da budu to što žele".

Glumica je u emisiji Elen Dženeris rekla da je Džekson veoma bliska sa svojim sestrom Ogast, a 2023. otkrila je da je starije dete već pošlo u srednju školu i da je zapanjena kako vreme brzo leti.

Na reviji Dior bila je i glumica Naomi Vots sa ćerkom Kai (15).

