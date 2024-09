Tajne filma "Kako je propao rokenrol" otkrivene posle 35 godina: Glumci razvezali jezik i otkrili šta se dešavalo na setu

Darko i Barbara (Anica Dobra i Nebojša Bakocević), Foto: Popbooks / Avala Film Way

Izdavačka kuća "Popbuks" nedavno je objavila obimnu monografiju o jednom od omiljenih domaćih filmova i van novotalasne generacije o kojoj govori. Reč je o omnibus "Kako je propao rokenrol" (1989), a knjigu "Daj, babo, glavu!" priredila je spisateljica i scenaristkinja Vladislava Vojnović.

spisateljica i scenaristkinja Vladislava Vojnović foto: Popbooks / Avala Film Way

Zakoračite iza kulisa jednog od najvoljenijih domaćih filmova i otkrijte tajne, anegdote i fascinantne detalje njegovog rađanja, snimanja i života posle ulaska u bioskope! Uz oko 250 fotografija i iz naftalina izvađena tri originalna scenarija, knjiga "Daj, babo, glavu!" na 400 strana donosi više od 40 iskrenih, duhovitih, dirljivih, a ponekad i gorkih priča ljudi čiji su talenat i entuzijazam napravili ovu kultnu filmsku trilogiju.

Svoje učešće u nastanku filma opisali su glumci Srđan Žika Todorović, Branimir Brstina, Anica Dobra, Nebojša Bakočević, Vesna Trivalić, Branko Đurić Đuro, Bogdan Diklić, Ranko Tankosić i Džoni Racković, zatim reditelji - Zoran Pezo, Vladimir Slavica i Goran Gajić, kao i scenaristi, producenti, saradnici i članovi ekipe s druge strane kamere.

Sonja Savić i Žika Todorović foto: Popbooks / Avala Film Way

Kako neka od imena sa špice filma više nisu s nama, o njima su pričali i pisali Branimir Brstina i Zoran Amar o Sonji Savić; Gorica Popović o Bati Živojinoviću; o scenaristi prve priče Branku Vukojeviću njegova sestra Nena Vukojević Hemond; o scenaristi druge priče Aleksandru Barišiću sećanja su podelili režiser Milorad Milinković Debeli i pisac Dušan Dule Nedeljković; Momčilo Rajin - o Kosti Bunuševcu.

Saznajte i otkrijte: - kako je dramaturg Nebojša Pajkić nagovorio direktore "Avala filma" da daju šansu tek diplomiranim, nesvršenim studentima režije i scenarija, pa čak i jednom brucošu; - zašto nije snimljena priča po scenariju u kome unuke sviraju folk, a njihove bake rok; - kako je Anica Dobra junački preživela snimanje sa upalom pluća; - kako je Bata Živojinović zasmejavao sektor šminke i kostima; Bora Todorović foto: marina Lopačić - na koga se sumnja da je uticao na Boru Todorovića da odustane od uloge Klaje Klajića; - zašto nekoliko onih koji se sećaju snimanja filma kao omiljenog čoveka iza kamere ističu direktora filma, kog su zvali Miša Hitler; - od reditelja Marka Kostića saznajte i priču o legendarnom Petru Kralju, koji je bio deo glumačke ekipe, ali se u filmu uopšte ne pojavljuje; Bata Živojinović foto: Popbooks / Avala Film Way - kako je Klint Istvud uticao na naziv omnibusa... ... i još mnogo drugih zanimljivosti koje se ne mogu naći na drugim mestima.

Zvučna strana ovog maltene mjuzikla zanimljiva je koliko i njen vizuelni deo: osim dve priče o Vladi Divljanu i sećanja Srđana Gojkovića Gileta, knjiga "Daj, babo, glavu!" donosi i priču legendarnog Koje - njegovo prvo javno oglašavanje u poslednjih pet godina - o filmskim iskustvima Zelenog Zuba, koji narod brani od Superridže i Superoperatera, ali i mnoge druge detalje iz Kojine filmske karijere.

Koja iz Discipline kičme foto: Popbooks / Avala Film Way

- "Daj, babo, glavu!" nije samo svedočanstvo o jednom filmu već i omaž eri, muzici i kulturi koje su oblikovale generacije. Svaki segment filma, svaka glumačka replika i svaka nota filmske muzike nose sa sobom ubeđenja, nadanja, afinitete, humor i pobunu, a knjiga pruža priliku da saznate kako je sve to nastajalo. Od neočekivanih trenutaka inspiracije do nepredviđenih prepreka na setu, ove priče osvetljavaju put koji je kroz mala vrata jedne etape "Avala filma" vodio od ideje do filma, koji je postao sinonim za duh slobode, mladosti i rokenrola - navodi izdavač.

Vesna Trivalić foto: Popbooks / Avala Film Way

Knjiga, pored uronjenosti u prošlo vreme, pruža i dubok uvid u univerzalni kreativni proces stvaranja filma, od početnih ideja do finalnog proizvoda. Kroz reči producenata, scenarista, reditelja, snimatelja, glumaca, scenografa, kostimografa, muzičara, montažera i mnogih drugih koji su bili deo ove nezaboravne avanture čitaoci će otkriti koliko je strasti, truda i ljubavi utkano u svaku sekundu filma "Kako je propao rokenrol".

Branko Đurić i Bogdan Diklć foto: Popbooks / Avala Film Way

Ova knjiga neophodno je štivo za sve ljubitelje filma, muzike i kulture, ali i za one koji žele da shvate šta je potrebno da se stvori filmski klasik koji odoleva zubu vremena. Pripremite se za putovanje kroz vreme i prostor i saznajte kako je rokenrol zauvek promenio filmsku istoriju!

"Kako je propao rokenrol" je jugoslovenski omnibus film iz 1989. godine, koji čine tri nezavisna dela: "Do izvora dva putića" scenariste Branka Vukojevića i reditelja Zorana Peze, "Nije sve u ljubavi (ima nešto i u lovi)" scenariste Aleksandra Barišića i reditelja Vladimira Slavice i "Ne šalji mi pisma" scenaristkinje Biljane Maksić i reditelja Gorana Gajića. Muziku za film komponovali su Vlada Divljan, Srđan Gojković Gile i Dušan Kojić Koja, koji se kao Zeleni Zub pojavljuje u vezivnim međupričama omnibusa.

Uskoro biografija o Divljanu foto: Vladimir Šporčić

"Daj, babo, glavu!" šesto je izdanje Društva ljubitelja popularne kulture, odnosno našeg brenda za književno izdavaštvo "Popbuks". Do sada su objavili monografiju "Ogledala Lune" o ovoj kultnoj novosadskoj grupi (uskoro drugo dopunjeno izdanje), antologiju domaćih hip-hop tekstova "Repotpisani", strip-knjigu Aleksandra Zografa "Priče iz Drugog rata", studiju "Dobar rep" BeGe Fanka. Takođe, u narednom periodu izaći će biografije Vlade Divljana, Olivera Nekarijevića iz grupe KKN, Baneta Sanšajna, grupe Šarlo Akrobata...