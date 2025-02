Posle 35 godina od premijere i više od 500 izvođenja, 25. februara doći će do izmene u glavnoj glumačkoj postavi mjuzikla Pozorišta na Terazijama "Neki to vole vruće" , saznaje Kurir. Svetislav Bule Goncić, koji igra Džerija, doneo je tešku odluku da napusti jednu od najdugovečnijih predstava u Srbiji. U njegove cipele uskočiće mladi kolega Arsenije Tubić .

Mjuzikl "Neki to vole vruće" premijerno je izveden 27. decembra 1990. godine. Nakon povratka u rekonstruisanu zgradu Pozorišta na Terazijama, Rade Marjanović i Svetislav Bule Goncić su, po originalnoj režiji Sofije Soje Jovanović, 2007. godine obnovili predstavu. Tokom godina, glumačka postava se više puta menjala, tako da su u predstavi igrali i: Ljiljana Šljapić, Ivana Mihić, Bata Paskaljević, Veselin Stijović, Janoš Tot, Ljiljana Stjepanović, Vladan Savić, Ivana Jovanović, Dragan Vujić Vujke, Božidar Bole Stošić i mnogi drugi.

Brodvejski mjuzikl "Puslica", izveden 1972 godine, zasniva se na scenariju za film "Neki to vole vruće", koji su napisali Bili Vajlder i I. A. L. Dajmond, a prema originalnoj priči Roberta Torena. Libreto za komad napisao je Piter Stoun, muziku Džul Stajn, a songove Bob Meril. Priča prati dva muzičara bez posla, Džerija i Džoa, svedoka gangsterskog masakra u Čikagu, na Dan Svetog Valentina, koji odluče da se preruše u žene.

- Nije lako izdvojiti lik koji sam najbolje odigrao. Kad razmislim, možda je to ipak uloga u mjuziklu "Neki to vole vruće", koja je kruna moje glumačke karijere. Za nju sam 1991. godine dobio i nagradu Zlatni ćuran na Danima komedije u Jagodini. Tu ulogu igram od 1990. godine. Svi uživamo i zabavljamo se, i publika i mi glumci. Verovali ili ne, i posle 30 godina sa istom lakoćom igram "Vruće". Mada se i sam čudim kako je to moguće, ne toliko zbog godina, koliko zbog kilograma koje sam dodao, jer ranije sam imao 90, a sada se vrtim oko stotke. Šalim se, nije baš toliko, smanjio sam opet. Zato sada, sa 60 godina, mogu da "idem na lepotu" - ispričao je pre pet godina u ispovesti za Kurir Goncić.