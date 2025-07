Udruženje likovnih stvaralaca „Milena Pavlović Barili“ Požarevac, osnovano je 1951. godine i neprekidno traje do danas. Udruženje ima više od sto članova iz različitih mesta širom naše zemlje, njegova delatnost je likovno i primenjeno stvaralaštvo, a važni ciljevi su okupljanje zainteresovanih koji se profesionalno ili amaterski bave takvim stvaralaštvom kao i ljubitelja likovne umetnosti. Tokom godina Udruženje beleži veliki broj uspešnih aktivnosti - održavanje tradicionalnih izložbi i likovnih kolonija, radionica, raznih manifestacija, humanitarnih akcija i projekata, učestvuje na festivalima i sajmovima, a aktivno je u kulturnim programima u saradnji sa drugim organizacijama i institucijama kulture.

-Udruženje okuplja stvaraoce koji pripadaju širem generacijskom krugu, počev od mlađih, koji stupaju u likovni život, preko srednje, koja nalazi ili je našla mesto na umetničkoj sceni, do starijih generacija, utemeljenih u tokovima koji se kreću od klasičnog do savremenog slikarstva. Na ovoj izložbi predstavljaju nam se članovi Udruženja sa radovima u različitim tehnikama, na kojima je prikazan širok izbor motiva, od pejzaža, preko mrtve prirode, portreta, pa sve do fantastike i nadrealnih predstava, istakla je Violeta Marković, predsednica Udruženja likovnih stvaralaca “Milena Pavlovič Barili”.