Slušaj vest

Predstava "Testament" Slobodana Simića, a u režiji Stefana Sablića premijerno će biti izvedena u sredu, 29. aprila u 20 sati na sceniJevrejskog kulturnog centra (JKC) u Beogradu. Autor i glumci Sara Cizelj i Stefan Trifunović pre publiku donose savremenu, duhovitu i oštru satiričnu priču o porodici, nasledstvu i apsurdima društvenih pravila koja, u pogrešnim rukama, postaju oružje nepravde. Radnja komedije polazi od jednostavnog, ali značajnog povoda - testamenta u kojem se imovina ostavlja isključivo "muškim potomcima". Ova odluka pokreće niz događaja koji prerastaju u porodični haos, pravnu bitku i niz apsurdnih situacija. U pokušaju da povrati ravnopravnost i nasledstvo, glavna junakinja ulazi u niz neočekivanih situacija koje otvaraju pitanja identiteta, društvenih normi i granica koje smo spremni da pređemo kada su u pitanju novac i moć.

Reditelj Stefan Sablić Foto: V. M./ATAIMAGES



- "Tražeći tekst koji će biti prepoznatljiv kao priča, u snažnoj tradiciji srpske komedije i našeg mentaliteta - ovog današnjeg - naišao sam na dramu Slobodana Simića.Reč je o komediji i satiri koja pripada našem vremenu i svima nama. Bez ambicije da se uklapam u „proverene" tokove zvaničnog teatarskog tržišta, vodio sam se potrebom da napravim brzu, duhovitu, preciznu duo-dramu u kojoj će publika prepoznati sebe, svoje odnose i vreme u kojem živimo. Moja namera je da predstava pre svega dopre do publike kao prijatno, duhovito iskustvo, a zatim i kao jasno ogledalo onoga što smo postali i onoga što danas jesmo - navodi autor.



Pretpremijera je planirana za utorak, 28. april u 20 sati. Ulaz na pretpremijerno i premijerno izvođenje je slobodan uz obaveznu prijavu putem mejla: info@jkc.rs Broj mesta je ograničen. Jevrejski kulturni centar je na adresi Jevrejska 16.

