Na sceni Omladinskog pozorišta "Dadov" u Beogradu (Desanke Maksimović 6a) u sredu, 29. aprila, s početkom od 20 časova održaće se premijera predstave "Ko zna šta će od mene biti". Režiju potpisuje Darijan Mihajlović, reditelj i profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Predstava je rađena po motivima romana "Ko zna šta će od mene biti" i " (Ne) pitaj me kako sam" Ivane Lukić. Dramatizaciju i adaptaciju romana uradila je Isidora Milosavljević.

Darijan Mihajlović



Igraju mladi glumci ansambla "Dadov": Viktorija Đukić, Tamara Dimitrijević, Sara Varek, Ranka Urošević, Ines Pavlović, Lea Živković, Leona Sedlar, Marija Vuksanović, Maša Krnetić, Stefan Babić, Savo Petrović, Nikola Mihajlović, Petar Roljević, Petar Vasiljević, Strahinja Krstić i Matej Šušak.

Reditelj predstave je povodom premijere istakao da je predstava "Ko zna šta će od mene biti" priča o onom trenutku u životu koji svi pamtimo, ali retko razumemo dok traje. To je onaj prostor između detinjstva i odraslosti, između očekivanja i lutanja, između onoga što jesmo i onoga što tek naslućujemo da možemo postati.

Plakat za predstavu Ko zna šta će od mene biti



Luka ima sedamnaest godina i svet mu stalno postavlja isto pitanje: "Šta će biti od tebe?"

Ali predstava ne pokušava da ponudi odgovor. Naprotiv - ona ga razgrađuje.

U vremenu u kojem se od mladih očekuje da prerano znaju sve - profesiju, pravac, identitet - Luka luta. Između simpatije koja budi nežnost i nesigurnost, roditelja koji traže red i strukturu, i prijatelja koji nestaje u sopstvenoj tišini, on pokušava da pronađe sebe. Ili bar da shvati da je u redu ako to još ne zna.

