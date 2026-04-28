Nova premijera u Dadovu i posle 30 godina ponovo radi bioskop
Na sceni Omladinskog pozorišta "Dadov" u Beogradu (Desanke Maksimović 6a) u sredu, 29. aprila, s početkom od 20 časova održaće se premijera predstave "Ko zna šta će od mene biti". Režiju potpisuje Darijan Mihajlović, reditelj i profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Predstava je rađena po motivima romana "Ko zna šta će od mene biti" i " (Ne) pitaj me kako sam" Ivane Lukić. Dramatizaciju i adaptaciju romana uradila je Isidora Milosavljević.
Igraju mladi glumci ansambla "Dadov": Viktorija Đukić, Tamara Dimitrijević, Sara Varek, Ranka Urošević, Ines Pavlović, Lea Živković, Leona Sedlar, Marija Vuksanović, Maša Krnetić, Stefan Babić, Savo Petrović, Nikola Mihajlović, Petar Roljević, Petar Vasiljević, Strahinja Krstić i Matej Šušak.
Reditelj predstave je povodom premijere istakao da je predstava "Ko zna šta će od mene biti" priča o onom trenutku u životu koji svi pamtimo, ali retko razumemo dok traje. To je onaj prostor između detinjstva i odraslosti, između očekivanja i lutanja, između onoga što jesmo i onoga što tek naslućujemo da možemo postati.
Luka ima sedamnaest godina i svet mu stalno postavlja isto pitanje: "Šta će biti od tebe?"
Ali predstava ne pokušava da ponudi odgovor. Naprotiv - ona ga razgrađuje.
U vremenu u kojem se od mladih očekuje da prerano znaju sve - profesiju, pravac, identitet - Luka luta. Između simpatije koja budi nežnost i nesigurnost, roditelja koji traže red i strukturu, i prijatelja koji nestaje u sopstvenoj tišini, on pokušava da pronađe sebe. Ili bar da shvati da je u redu ako to još ne zna.
Omladinsko pozorište "Dadov" nakon tri decenije ponovo uvodi bioskopske projekcije, otvarajući novo poglavlje u svom radu i dodatno obogaćujući svoju kulturnu ponudu. Tokom maja publika će imati priliku da pogleda sedam projekcija italijanskog filma "Do ludila", u režiji Paola Đenovezea u sedam termina - 7, 8, 14, 21, 22, 28 i 29. maja u 19 časova. Cena karte je 300 dinara. Karte se od srede, 29. aprila, mogu kupiti preko sajta pozorišta (www.dadov.rs), kao i na blagajni pozorišta pred samu projekciju. Cilj ove inicijative je oživljavanje bioskopskog prostora na Vračaru i pružanje dodatnog sadržaja u okviru jedne od najznačajnijih omladinskih ustanova kulture.