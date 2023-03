PRONAŠLA SAM MUŽU SVOJU DVOJNICU KAKO BIH SPASILA BRAK: Žive u POLIGAMNOJ vezi i nikada nisu bili SREĆNIJI! Delimo čak i krevet

Žena sa Long Ajlenda potražila je svoju dvojnicu koju bi dovela u svoj problematičan brak u pokušaju da spreči svog muža u varanju. Tehmena Kvintana bila je očajna kada je saznala da ju je njen suprug Brajant Kvintana prevario nakon tri godine braka i pitala se da li bi otvoreni brak mogao biti rešenje.

"U prošlosti Brajant nije bio veran. Osećam da ako ste s muškarcem, trebate učiniti sve što je potrebno da to uspe. Želim ga do kraja života. Šta god želi, šta god ga čini sretnim, to ću mu dati“, rekla je Tehmena.

Ne smeta im velika razlika u godinama, a zbog nje je ostavio ženu nakon 25 godina zajedničkog života.

Prošle godine, Tehmena se okrenula društvenim mrežama kako bi pronašla dvojnicu koja bi se pridružila njoj i Brajantu u poligamnoj vezi. Kaže da joj tom prilikom nije bilo baš svejedno.

"Osećala sam se nesigurno kad smo tražili trećeg člana našeg braka, ali znala sam da će to zadržati Brajanta. Pošteno je reći da sam tražila devojku koja izgleda poput mene jer se Brajantu to sviđa“, priznaje ova odana supruga. Tehmena se na kraju povezala sa australijskom manekenkom Kirja Džonson, koja neverovatno liči na nju . Obe devojke nose visoke konjske repove, imaju velike grudi i bujne trepavice.

Kirja je bila oduševljena idejom da bude deo ove trojke, te je ubrzo uzela avionsku kartu za Njujork kako bi upoznala Tehmenu i Brajanta.

"To je u početku bilo prijateljstvo", tvrdi australijanka pre nego što je otkrila da je ovaj prijatelski odnos vrlo brzo prerastao u seksualni.Sada se Kirja neslužbeno pridružila braku, a trojka čak deli i krevet. Kirja je rekla da joj se sviđa koliko liči na Tehmenu.

"Kad izađemo u javnost uvek nas pitaju jesmo li sestre ili bliznakinje"! rekla je. Dvojnice su čak počele da nose istu odeću kako bi naglasile svoje neverovatne sličnosti. Kirja i Tehmena takođe dele račun OnlyFans-u na kojem objavljuju provokativni sadržaj za svoje pratioce.

Tehmena, koja je tek nedavno shvatila da je biseksualka, kaže da nije ljubomorna na Brajantovu privlačnost prema Kirji zbog toga koliko joj sliči. Zapravo, žena kaže da je dolazak Kirje učinio čuda za njen brak i spasio zajednicu. "To nas je definitivno učinilo jačima - ovo je karika koja nedostaje!“, dodaje.

foto: Printscreen Instagram

No, iako bi njen brak mogao da se vrati na pravi put, Tehmena je bila predmet mržnje internetskih trolova. „Ja sam Pakistanka i odgojena sam kao muslimanka. Na društvenim mrežama su muškarci iz moje kulture i mog područja ti koji osuđuju“, tvrdi manekenka. Takođe je osudila muškarce što tako pomno prate njenu aktivnost na OnlyFans-u i zaključuje da ne obraća pažnju na ljude koji ju osuđuju. „Ne bi trebao gledati mene ili moju stranicu ako si tako dobar musliman“, rekla je.

Što se tiče Brajanta, rekao je da je sada super zadovoljan svojim devojkama koje nalikuju i kaže da se više neće upuštati u vanbračne veze. „Žalim li zbog toga? Apsolutno. Hoće li se ponoviti? Apsolutno ne“, rekao je.

(Kurir.rs/Večernji.hr)

