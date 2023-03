NETFLIX IMA TAJNI MENI SA SKRIVENIM FILMOVIMA I SERIJAMA: Evo DETALJNOG UPUTSTVA kako da ga otključate i otkrijete NOVI SADRŽAJ

Ako ste među korisnicima Netfliksa koji teško pronalaze zanimljiv sadržaj za sebe, možda postoji rešenje za vas.

Umesto da beskonačno skrolujete naslovnom stranom striming platforme u potrazi za novim filmovima i serijama, poslužite se "zaobilaznim putem" - tajnim Netfliksovim menijem koji sadrži stotine skrivenih naslova koji nisu na glavnoj platformi. Ovom alternativnom katalogu može se pristupiti pomoću kodova povezanih s određenim žanrom, kao što su "High Brow Horror", "Irelevantne TV komedije" ili "Filmovi od 90 minuta".

Postoje dva načina za pristup tajnim zbirkama. Prvi je da u pretraživaču u URL upišete "netflix.com/browse/genre/" i dodate jedinstveni ID kod žanra. Kodovi su brojevi koji predstavljaju kategorije koje se nalaze u Netfliksovoj biblioteci i povezuju na sadržaj koji je bio ponuđen u ranim danima kompanije.

Ako koristite Netflix na TV-u, možete jednostavno da upišete kod u polje za pretraživanje, a ova opcija ne radi na mobitelnim telefonima ili tabletima.

Ovo je kompletan spisak kodova Netfliksovih tajnih zbirki:

A

Action Comedies 43040 Action Sci-Fi & Fantasy 1568 Action Thrillers 43048 Action Thrillers 43048 Adult Animation 11881 Adventures 7442 African Movies 3761 Alien Sci-Fi 3327 Animal Tales 5507 Anime Action 2653 Anime Comedies 9302 Anime Dramas 452 Anime Fantasy 11146 Anime Features 3063 Anime Horror 10695 Anime Sci-Fi 2729 Anime Series 6721 Arabic Movies 107456 Argentinian Movies 100310 Art House Movies 29764 Asian Action Movies 77232 Australian Movies 5230

B

B-Horror Movies 8195 Baseball Movies 12339 Basketball Movies 12762 Belgian Movies 262 Biographical Documentaries 3652 Biographical Dramas 3179 BMX & Extreme Riding 4582 Bollywood Movies 5480 Boxing Movies 12443 Brazilian Movies 100373 British Movies 10757 British TV Shows 52117

C

Campy Movies 1252 Canadian Movies 107519 Car & Motorsport Movies 49944 Chinese Movies 3960 Classic Action & Adventure 46576 Classic Comedies 31694 Classic Dramas 29809 Classic Foreign Movies 32473 Classic Musicals 32392 Classic Romantic Movies 31273 Classic Sci-Fi & Fantasy 47147 Classic Thrillers 46588 Classic TV Shows 46553 Classic War Movies 48744 Classic Westerns 47465 Comic Book & Superhero Movies 10118 Country & Western/Folk 1105 Courtroom Dramas 528582748 Creature Features 6895 Crime Action & Adventure 9584 Crime Documentaries 9875 Crime Dramas 6889 Crime Thrillers 10499 Crime TV Shows 26146 Cult Comedies 9434 Cult Horror Movies 10944 Cult Sci-Fi & Fantasy 4734 Cult TV Shows 74652

D

Dark Comedies 869 Deep Sea Horror Movies 45028 Disney 67673 Disney Musicals 59433 Dramas Based on Books 4961 Dramas Based on Real Life 3653 Dutch Movies 10606

E

Eastern European Movies 5254 Education for Kids 10659 Epics 52858 Experimental Movies 11079

F

Faith & Spirituality Movies 52804 Family Features 51056 Fantasy Movies 9744 Film Noir 7687 Food & Travel TV 72436 Football Movies 12803 Foreign Action & Adventure 11828 Foreign Comedies 4426 Foreign Documentaries 5161 Foreign Dramas 2150 Foreign Gay & Lesbian Movies 8243 Foreign Horror Movies 8654 Foreign Sci-Fi & Fantasy 6485 Foreign Thrillers 10306 French Movies 58807

G

Gangster Movies 31851 Gay & Lesbian Comedies 7120 Gay & Lesbian Documentaries 4720 Gay & Lesbian Dramas 500 Gay & Lesbian TV Shows 65263 German Movies 58886 Goofy Horror Movies 4021 Greek Movies 61115

H

Historical Documentaries 5349 Horror Comedy 89585

I

Independent Action & Adventure 11804 Independent Comedies 4195 Independent Dramas 384 Independent Thrillers 3269 Indian Movies 10463 Irish Movies 58750 Italian Movies 8221

J

Japanese Movies 10398 Jazz & Easy Listening 10271

K

Kids Faith & Spirituality 751423 Kids Music 52843 Kids TV 27346 Korean Movies 5685 Korean TV Shows 67879

L

Late Night Comedies 1402 Latin American Movies 1613 Latin Music 10741

M

Martial Arts Movies 8985 Martial Arts, Boxing & Wrestling 6695 Middle Eastern Movies 5875 Military Action & Adventure 2125 Military Documentaries 4006 Military Dramas 11 Military TV Shows 25804 Miniseries 4814 Mockumentaries 26 Monster Movies 947 Movies Based on Kids’ Books 10056 Movies for Ages 0-2 6796 Movies for Ages 11-12 6962 Movies for Ages 2-4 6218 Movies for Ages 5-7 5455 Movies for Ages 8-10 561 Music & Concert Documentaries 90361 Musicals 13335 Mysteries 9994

N

New Zealand Movies 63782

P

Period Pieces 12123 Political Comedies 2700 Political Documentaries 7018 Political Dramas 6616 Political Thrillers 10504 Psychological Thrillers 5505

Q

Quirky Romance 36103

R

Reality TV 9833 Religious Documentaries 10005 Rock & Pop Concerts 3278 Romantic Comedies 5475 Romantic Dramas 1255 Romantic Favorites 502675 Romantic Foreign Movies 7153 Romantic Gay & Lesbian Movies 3329 Romantic Independent Movies 9916 Russian 11567

S

Satanic Stories 6998 Satires 4922 Scandinavian Movies 9292 Sci-Fi Adventure 6926 Sci-Fi Dramas 3916 Sci-Fi Horror Movies 1694 Sci-Fi Thrillers 11014 Sci-Fi Thrillers 11014 Science & Nature Documentaries 2595 Science & Nature TV 52780 Screwball Comedies 9702 Showbiz Dramas 5012 Showbiz Musicals 13573 Silent Movies 53310 Slapstick Comedies 10256 Slasher & Serial Killer Movies 8646 Soccer Movies 12549 Social & Cultural Documentaries 3675 Social Issue Dramas 3947 Southeast Asian Movies 9196 Spanish Movies 58741 Spiritual Documentaries 2760 Sports & Fitness 9327 Sports Comedies 5286 Sports Documentaries 180 Sports Dramas 7243 Spy Action & Adventure 10702 Spy Thrillers 9147 Stage Musicals 55774 Stand-Up Comedy 11559 Steamy Romantic Movies 35800 Steamy Thrillers 972 Supernatural Horror Movies 42023 Supernatural Thrillers 11140 Survival Horror 2939659

T

Tearjerkers 6384 Teen Comedies 3519 Teen Dramas 9299 Teen Screams 52147 Teen TV Shows 60951 Travel & Adventure Documentaries 1159 TV Action & Adventure 10673 TV Cartoons 11177 TV Comedies 10375 TV Documentaries 10105 TV Dramas 11714 TV Horror 83059 TV Mysteries 4366 TV Sci-Fi & Fantasy 1372

U

Urban & Dance Concerts 9472

V

Vampire Horror Movies 75804

W

Werewolf Horror Movies 75930 Westerns 7700 World Music Concerts 2856

Z

Zombie Horror Movies 75405

