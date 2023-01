POPULARNA VIDEO-IGRA OŽIVELA KAO SERIJA: Na HBO stigla The Last of Us, a zaplet na svima dobro POZNAT

Na male ekrane i striming platformu HBO Max stigla je nova serija "The Last of Us".

foto: Warnerbros, HBO

Prva sezona imaće devet epizoda i zasnovana je na istoimenoj hvaljenoj video-igri koju je Noti Dog razvio ekskluzivno za Plejstejšn platforme, a scenario i izvršnu produkciju potpisuju Kreg Mejzin i Nil Drakman. Radnja se odvija 20 godina nakon uništenja moderne civilizacije. Džoel, jedan od preživelih, unajmljen je da prokrijumčari Eli, devojčicu od 14 godina, iz surove zone karantina. Sve što započne kao manji zadatak pretvara se u brutalno, srceparajuće putovanje, dok prelaze SAD zaviseći jedno od drugog da prežive. Serija započinje kao horor, ali se pretvara u ozbiljnu dramu.

foto: Warnerbros, HBO

U glavnim ulogama su Pedro Paskal kao Džoel, Bela Remzi kao Eli, Gabrijel Luna kao Tomi, Ana Torv kao Tes, Niko Parker kao Sara, Mari Bartlet kao Frenk, Nik Oferman kao Bil, Storm Rid kao Rajli, Merl Dendridž kao Marlin, Džefri Pirs kao Peri, Lamar Džonson kao Henri, Kivon Vudard kao Sem, Grejem Grin kao Marlon, Elejn Majls kao Florens, Ešli Džonson i Troj Bejker.

