NETFLIX NIKAKO DA SE USAGLASI OKO NOVIH PRAVILA O DELJENJU LOZINKE: Objavili NOVE USLOVE, pa ih OBRISALI! Korisnici sve više BESNI

U prvom kvartalu ove godine odzvoniće deljenju lozinki za Netflix, a striming gigant je nedavno objavio kako to misli da izvede. Međutim, nova pravila deljenja lozinki obrisali su sa svoje internet stranice, tvrdeći da su podeljena greškom.

Nova pravila odnose se na redovno prijavljivanje na vaš Netflix nalog iz vašeg doma. Ukratko, korisnici će morati da se prijave na svoj uređaj sa svoje kućne Wi-Fi mreže jednom svaki 31 dan. Ako korisnici to ne učine, njihov Netflix nalog bi mogao da bude blokiran.

"Iako naši uslovi korišćenja ograničavaju korišćenje Netflixa na domaćinstvo, prepoznajemo da je ovo promena za članove koji dele svoj nalog šire. Budući da uvodimo plaćeno deljenje, članovi u mnogim zemljama takođe će imati opciju dodatnog plaćanja ako žele da dele Netflix s ljudima s kojima ne žive", rekli su iz Netflixa.

Nakon što je Netflix objavio nova pravila za deljenje lozinki, brojni korisnici na društvenim mrežama su negativno reagovali na promene, a mnogi su se pitali kako će to tačno funkcionisati i šta bi to moglo da znači za njihovu pretplatu.

Pravila su uklonjena isti dan

Vest da će Netflix blokirati uređaje "bez potpunog objašnjenja" i pitanje šta bi to značilo za ljude koji putuju na posao, studente na koji ne žive s roditeljima ili one s više domova "korisnici nisu dobro primili", piše The Streamable.

Međutim, pravila su uklonjena s veb stranice u sredu, 1. februara, što je dovelo do dalje zbrke. Portparol Netflixa potvrdio je da su ta pravila trenutno na snazi, ali još ne za sve zemlje.

"Juče, jedno kratko vreme, članak centra za pomoć koji sadrži informacije koje se odnose samo na Čile, Kostariku i Peru objavljen je i u drugim zemljama. Od tada smo ga ažurirali", rekao je za The Streamable i dodao da ako i kada Netflix napravi značajnu promenu u svojoj usluzi, neće je uvesti bez prethodnog saopštavanja svih detalja svojim korisnicima.

