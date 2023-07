ODVELI SU ME U PUSTINJU, UPERILI PIŠTOLJ U GLAVU! SVE SU IH POBILI: Zarobili je pirati i izgladnjivali je i zlostavljali mesecima

Ako mislite da pirati postoje samo u knjigama za decu i Diznijevim filmovima, budite sigurni da ste u zabludi. Pirata ima čak i u Srbiji! A Džesika Bjukenen je na svojoj koži osetila šta znači kada se nađeš u njihovim "kandžama".

Ovu humanitarku iz SAD je 2011. grupa somalijskih pirata kidnapovala i pod pretnjom pištolja držala u zatočeništvu 93 dana zbog otkupnine, dok su je sve to vreme izgladnjivali, terorisali i zlostavljali. Nakon nešto više od tri meseca spasio je tim mornaričkih foka, a Džesika je svoju mučnu priču ispričala u za Njujork Tajms 2014.

Kako je sve počelo?

Književnica i motivaciona govornica je bila u Somaliji gde je radila kao savetnik za obrazovanje za međunarodnu humanitarnu organizaciju, podižući svest o tome kako da se izbegnu nagazne mine. Iako svesna opasnosti, otputovala je u "manje bezbedan" deo zemlje na obuku. O tome da je znala u šta se upušta, svedoči i što je mužu Eriku, koji se takođe bavio humanitarnim radom, rekla pre odlaska da se nada da neće biti kidnapovana.

foto: Printscreen YouTube

Erik je bio nervozan zbog njenog odlaska, nekako je slutio da se njeno "putešestvije" neće dobro završiti. Iako je bila atraktivna plavuša, otmica nije imala nikakve veze sa njenim izgledom. Njeno samo prisustvo i činjenica da je "strankinja iz bogate Amerike" učinilo ju je metom.

Da su Erikovi strahovi bili opravdani potvrđuje i to što je samo između 2010. i 2015. bilo 358 napada pirata u vodama kod Somalije. Dok je putovala kopnom, a ne vodom, teroristi su i dalje predstavljali veliku pretnju.

Ubrzo se ostvarila njena najgora noćna mora - Džesika se našla u konvoju okruženom naoružanim otmičarima. Sa teroristima je radila osoba kojoj su verovali da ih preveze na sledeću lokaciju.

foto: Printscreen YouTube

- Okružilo me je do 30 ljudi naoružanih mitraljezima i pištoljima koji su bili upereni u mene. Nisam znala da li će me ubiti, silovati, prodati ili pustiti na slobodu. Vrištali su mi u lice, uperili oružje u glavu i pretili da će me prodati islamskim ekstremistima. To je bio najstrašniji teror koji sam doživela - ispričala Bjukenenova.

Presudni trenutak

Kada su je izvukli iz kola i vozili u "zatočeništvo", Džesika kaže da je znala da će joj se život promeniti zauvek.

"Šta mi se motalo po glavi? Da ništa od ovog trenutka više nikada neće biti isto."

foto: Printscreen YouTube

Sledećih nekoliko dana bila su čisto magnovenje, scene kao iz filmova.

- Nismo znali ko su ili šta žele, niti šta će da urade sa nama. Neprestano smo bili zlostavljani i terorisani. Na sve smo pristajali samo da bismo ostali živi - zaključila je.

(Kurir.rs/Mondo)

Bonus video:

02:05 ZA OVAJ MEGA HIT NIKO NIJE ZNAO 10 GODINA! Legendarni pevač otkriva kako se probila njegova NAJSKUPLJA pesma POMOGLI MU PIRATI?!