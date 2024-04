PRAZNICI NA MORU! Sa Travellandom za Prvi Maj i Uskrs - Kipar, Dubai, Crna Gora, Grčka

Sve povoljne ponude za prolećne praznike nalaze se na jednoj adresi – u turističkoj agenciji “Travelland”, koja je za sve svoje putnike spremila raznovrsne aranžmane tokom predstojećih prvomajskih i uskršnjih praznika. Sa beskrajnim plažama, bogatom istorijom i prefinjenom kuhinjom, rajske destinacije poput Kipra, Dubaija, Crne Gore i Grčke su idealna mesta za beg od svakodnevice i uživanje u zasluženom prolećnom odmoru.

Zašto biste čekali leto da biste bili na moru? Iskoristite priliku da već u aprilu budete na nekoj od najlepših plaža sjajnog bisera Mediterana. Sunčano ostrvo Kipar sa slikovitim selima, antičkim ruševinama i tirkiznim zalivima, pruža nezaboravno iskustvo svim posetiocima. Sa svojim blagim mediteranskim klimatskim uslovima, čistim plažama i toplim kristalno čistim vodama, Kipar je raj za ljubitelje sunca i mora. Posetioci mogu uživati u ukusnim jelima u brojnim restoranima širom ostrva, dok istovremeno degustiraju lokalna vina koja su neizostavni deo kiparske kulinarske scene. Sjajan izbor hotela možete pronaći u okviru aktuelne ponude agencije “Travelland” za praznik Prvi maj. Direktnim letom uputite se na odmor već od 26.04. sa opcijom boravka na 5 ili 9 noćenja (najniža cena paket aranžmana je 575 evra po osobi). Za sve polaske na sam dan praznika 01.05. moguće je boravak na 4, 7 i 9 noći (kao HIT ponuda izdvajaju se hoteli u kojima dobijate 9 noćenja po ceni boravka za 7 noći – najniža cena paketa je 476 evra po osobi).

Dubai dočarava viziju luksuza i ekstravagancije na svakom koraku. Poznat po svojim futurističkim neboderima, luksuznim tržnim centrima i peščanim plažama duž obale Persijskog zaliva, Dubai je magnet za putnike koji žude za spektakularnim iskustvima. Prvomajski polasci organizovani su za 1. maj i 4. maj. Uživajte u boravku na 6 ili 7 noći i iskusite sve čari ove jedinstvene destinacije. U HIT ponude ubrajaju se hoteli kao što su: Hotel Movenpick Jumeirah Lake Towers 5* Hotel Media One 4* Hotel Radisson Beach Reasort Palm Jumeirah 4* Hotel Amwaj Rotana Jumeirah Beach 5* (za dvoje dece GRATIS smeštaj)

Među povoljnim hotelskim smeštajem ubrajaju si i grčki hoteli rasprostranjeni širom poluostrva Halkidiki. Iskoristite popuste na cene i do 45% za prvomajske dane. Topla preporuka su sledeći hoteli: -Hotel Aristoteles Holidays Resort & Spa 4* -Hotel Flegra Palace 4* -Hotel Hanioti Grand Otel 4* -Hotel Mitsis Galini Wellness&Spa 5* -Hotel Sun Beach Agia Triada 4* Slika Crna Gora Crna Gora je dom brojnih luksuznih hotela koji pružaju izuzetno gostoprimstvo i nezaboravan boravak. Od elegantnih hotela na obali mora do raskošnih smeštaja u planinskim predelima. Posebne pogodnosti za porodičan odmor tokom prolećnih praznika obezbeđene su u hotelima Slovenska Plaža 3* i Slovenska Plaža 4* u Budvi - za jedno dete do 10 godina smeštaj je besplatan, a GRATIS ručak je dostupan u periodu od 01.05. do 07.05. Iste benefite obezbedili su i hotel Palas 4* u Petrovcu, hotel Aleksandar 4* u Budvi, dok je u hotelu Tara 4* u Bečićima GRATIS i ručak i parking u periodu od 26.04. do 06.05.

