"UDRUŽILA SAM SE SA LJUBAVNICOM BIVŠEG, A ONDA JE USLEDIO PAKLENI OBRT" Ispovest prevarene žene kakvu dugo niste čuli, ŠOK detalji

Ispovest žene (37), pod pseudonimom Stefani, otkrila je šokantne detalje o neverstvu svog supruga, nakog čega je porodica upala u velike probleme.

Stefani je otkrila da ju je suprug prevario, na šta je on rekao da je to bilo samo jednom i da se više neće ponoviti.

"Imali smo veliku svađu i Ian je pristao da ode u kuću svojih roditelja na nekoliko dana. Za to vreme sam pokušavala da smislim šta bih trebala da uradim sama sa sobom. Imala sam osećaj da sve tone - naš zajednički život, sve naše srećne godine, naša zajednička sećanja, naša deca. To je sigurno bilo najgore vreme u mom životu i bila sam besna", rekla je Stefani za Brightside.

foto: profimedia

Iako joj se suprug izvinjavao i molio za drugu šansu, Stefani nije bila sigurna da je to istina.

"Govorio mi je da je razvod greška i da ćemo to sigurno rešiti. Iskreno sam želela da to bude istina. Čak smo išli i na terapiju za parove da porazgovaramo o tome. Ian mi je obećavao da će učiniti sve da ispravi stvari, ali jednostavno nisam mogla ponovo da mu verujem pa smo se odlučili da se razvedemo", izjavila je Stefani.

Prema njenim rečima, njihov razvod je bio civilizovan ali jedini problem bila su deca.

foto: Shutterstock

"Imamo dve devojčice, od 10 i 13 godina. Ian se preselio kod svog prijatelja, spavao je na kauču i razumljivo je da nije mogao da pozove curice da tamo prespavaju. Zbog toga ih je Ian, prvih šest meseci, pokupio vikendom ujutru i vraćao popodne istog dana", priseća se izneverena Stefani.

Kako kaže Stefani, Ian je uvek bio brižan otac pun ljubavi i nikada mu nije branila da viđa decu. Zajedno su se dogovorili da je važnije da Ian uštedi i potraži stalno mesto za život, čak i ako to znači da će ređe viđati ćerke.

"Strašno im je nedostajao, ali deca su shvatila da to neće biti zauvek", kazala je Stefani.

foto: Shutterstock

Međutim, po sredi je stajala jedna stvar zbog čega je odnos bivših supružnika postao zategnutiji.

"Neposredno nakon razvoda Ian me je obavestio da je konačno pronašao mesto za život i da želi da deca dođu kod njega i ostanu ceo vikend. Iako me je i dalje bolelo to što nismo više u braku, deca su mi na prvom mestu pa sam pristala da ga posete naredni vikend. Devojčice su bile oduševljene, a i mene je radovala ideja o vremenu koje mogu da posvetim samo sebi", priseća se Stefani.

Nakon vikenda provedenog s ocem, njihove ćerke su se vratile ali ne tako oduševljene kako su otišle. Kao i svaka brižna majka, Stefani je odmah porazgovarala sa decom i malo je reći da je bila šokirana kada je u njihovoj priči čula frazu "tatina nova devojka". Saznala je ne samo da ih je otac upoznao sa svojom novom odabranicom, već i da je ona vlasnica stana u koji se preselio.

foto: Profimedia

Ona je napuštala stan prvih nekoliko puta kada su deca dolazila u posetu ocu, što je navelo Stefani da pita bivšeg o čemu se zapravo radi i zašto joj to nije rekao. A tada je saznala vesti zbog koje joj je puklo srce ponovo.

"Njegova nova devojka je zapravo žena sa kojom me je varao! Osećala sam se kao da mi je zabio nož direktno u srce! Sve vreme mi je govorio da želi da se ponovo nađemo i bio je toliko pažljiv da sam poželela da mu dam drugu šansu", rekla je Stefani.

Nakon tog saznanja, Stefani je tražila da joj se Ian ne javlja sem kada su u pitanju deca. Ćerke su, naravno, osetile napetost ali su rekle svojoj mami da je Kejt, tatina nova devojka, dobra ka njima zbog čega je Stefani, iako skrhana, ipak odlučila da pusti da se stvari odvijaju svojim tokom.

Međutim, jednog dana ljubavnica bivšeg ponovo se pojavljuje u Stefaninom životu.

foto: Profimedia

"Nedavno sam primila poziv sa nepoznatog broja. To je bila Kejt i bila je vrlo uznemirena i plakala je. Zamolila me je da se hitno nađem sa njom jer je zabrinuta zbog Iana i naše dece. Zabrinula me je njena izjava oko dece pa sam pristala da se nađem sa njom u Starbaksu u blizini. Ne bih mogla sebi da oprostim da se nešto dogodi mojoj deci", ispričala je Stefani.

Kejt se odmah pri upoznavanju izvinila Stefani zbog afere sa njenim suprugom, rekavši da joj je Ian pri upoznavanju rekao da je razveden, kao i da "kauč kod prijatelja" zapravo nikada nije ni postojao jer se Ian odmah preselio kod Kejt. Pored hrpelaži koje je otkrila, Kejt je sa Stefani podelila još jedno šokantno otkriće.

"Rekla mi je da želi da raskine sa Ianom i da je htela da znam pošto to znači još jedan stres za moju decu. Kejt mi je, takođe, rekla da je pronašla papire za razvod i preko datuma na njima shvatila da Ian i njoj sve vreme pričao laži. Zahvalila sam joj se što je to podelila sa mnom jer sam znala da će, nakon njihovog raskida, Ian opet pokušati da se vrati kući", kazala je Stefani.

foto: Shutterstock

Duži vremenski period posle razgovora, nije bilo ni traga ni glasa od oboje, a onda se Kejt oglasila. Pozvala je Stefani i podelila sa njom da se suočila sa Ianom oko papira za razvod, ali da ih je on sakrio i uspeo da je ubedi da su datumi koje je videla pogrešni i ubedio ju je da ostane s njim, a zatim joj je Kejt zatražila kopiju konačnog dokumenta razvodu.

"Poslala sam Kejt skeniranu kopiju papira za razvod. Učinila sam sve što je tražila od mene jer sam želela da joj pomognem. Kao rezultat toga, Ian je izbačen iz stana i sada je primoran da živi sa svojim roditeljima. Nakon toga, Ian je ponovo krenuo da me zove i krivi za to što sam se uplela u njegovu vezu", izjavila je Stefani.

Takođe je dodala da je Ian ne samo krivi za njegov raskid, već tvrdi i da je Stefani tim putem želela da mu se osveti za preljubu.

"Ian svima u svojoj porodici govori da sam izmišljala laži kako bih Kejt okrenula protiv njega zbog našeg bolnog razvoda. Neki članovi porodice se slažu sa njim da sam trebala da se klonim toga", završila je Stefani.

