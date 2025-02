"Zovem se Ana i dolazim iz Poljske. Radim ovde već sedam godina, najčešće sedam dana nedeljno po 12 sati. Tokom ovih godina mislim da sam imala oko 12.000 klijenata. Uglavnom mi plate po 50 evra, a nekada i manje, oko 30 evra. Kada počnem da računam koliko sam do sada zaradila, pripadne mi muka jer dolazim do cifre koja je veća od milion evra. Uglavnom je ceo ta cela cifra nestala. Svakodnevno dajem oko 150 evra za rentiranje sobe. Tokom godina, većinu novca koji sam zaradila uzeo je muškarac koji me je i doveo u Amsterdam. Da sam znala sve to, nikada ne bih pristala da pođem. On mi je obećao posao u hotelu", piše u Aninoj ispovesti.