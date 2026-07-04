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Ogorčenje Blejk Lajvli nakon što je izostavljena sa spiska gostiju na venčanju svoje nekadašnje bliske prijateljice Tejlor Svift otkrilo je dubinu njihovog narušenog odnosa. Njih dve su nekad bile nerazdvojne, ali čini se da je izostanak pozivnice za venčanje godine bio kap koja je prelila čašu i uništila svaku nadu u pomirenje, piše Daily Mail.

Jako je ljuta

Lajvli je "tužna i pomalo ljuta. Ma ne, jako je ljuta", rekao je upućeni izvor. "To prijateljstvo je već bilo gotovo, ali ako je i postojala nada, sada je nestala. Nikada više neće biti prijateljice."

Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Izvor dodaje kako je zvezda serije "Tračara" želela da ide na venčanje. "Grozan je osećaj biti tako isključen. Nekako se nadala da će, uprkos svemu, njihova zajednička prošlost biti dovoljna da dobije pozivnicu, ali to se nije dogodilo."

Zvezdano venčanje u Medison Skver Gardenu

Svift i njen verenik Trevis Kelsi u petak su u Medison Skver Gardenu ugostili brojne slavne osobe na raskošnoj ceremoniji koju je vodio Adam Sendler, a na kojoj su nastupili Stivi Niks, Pol Makartni i sama mlada.

Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Zatvaranje ulica oko dvorane izazvalo je saobraćajni kolaps na Menhetnu uoči vikenda za Dan nezavisnosti. Među zvanicama su bili Điđi Hadid i Bredli Kuper, Selena Gomez, Hju Grant, Stiven Spilberg, Džej-Zi i Bijonse, Ed Širan i Kris Rok. Pozivnicu je dobila čak i manekenka Karli Klos, s kojom se Svift navodno godinama nije slagala, što izostanak Blejk Lajvli čini još simboličnijim.

Odsustvo koje se ne može ignorisati

Upravo veličina događaja, tvrdi izvor, čini ignorisanje Lajvli namernim. "Medison Skver Garden prima više od 20.000 ljudi. Ako Blejk nije tamo, niko ne može da se izvlači na nedostatak prostora", rekao je.

Foto: NORTH WOODS / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Spisak gostiju toliko je veliki da je odsutnost Blejk nemoguće ignorisati. Ovde se ne radi o logistici ili kapacitetu. Ako je Blejk izostavljena sa spiska, to je lična stvar. Što je venčanje veće, to gore izgleda za Blejk", zaključio je izvor.

Sve je puklo zbog tužbe i "zmajeva"

Odnosi su se trajno narušili nakon što je Svift protiv svoje volje uvučena u pravnu bitku između Lajvli i glumca Džastina Baldonija. Pevačica je prošle godine dobila sudski poziv u sklopu Baldonijeve protivtužbe, u kojoj je optužio Lajvli i njenog supruga Rajana Rejnoldsa za klevetu.

Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Iako je poziv kasnije povučen, isplivale su poruke u kojima je Lajvli u pokušaju zastrašivanja Baldonija spomenula Svift i Rejnoldsa kao "svoje zmajeve". "Blejkina poruka Džastinu 'Ja sam Deneris i, poput nje, imam zmajeve' bila je neukusna i nepotrebna. Tejlor je u njoj spomenuta kao nekakav kućni ljubimac ili vlasništvo", rekao je izvor.

Od tada se Svift navodno distancira od skandala i Lajvli, a Kelsi je prestao da prati Rejnoldsa na Instagramu.

Kraj prijateljstva uprkos kumstvu

Ovaj prekid posebno je bolan s obzirom na to da je Svift krštena kuma trima ćerkama Blejk Lajvli i Rajana Rejnoldsa: 11-godišnjoj Džejms, devetogodišnjoj Inez i šestogodišnjoj Beti. Pevačica je imena devojčica čak spominjala u svojim pesmama. Par ima i trogodišnjeg sina Olina.

Dok se u Njujorku odvijala svadbena proslava, Lajvli je viđena stotinama kilometara dalje. Sa suprugom Rejnoldsom bodrila je ćerku Beti na konjičkom takmičenju u Lejk Plesidu, daleko od glamura venčanja na koje nije bila pozvana.

Video: Tejlor Svift