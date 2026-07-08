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Najpoznatija srpska influenserka Tamara Kalinić zavetovala se prethodnog vikenda na večnu ljubav italijanskom biznismenu Filipu Testi na intimnoj ceremoniji na jednoj od najromantičnijih lokacija na svetu - obali jezera Komo u Italiji.

Poznata Srpkinja je za svoju svadbu imala čak četiri venčanice renomiranih svetskih dizajnera, od kojih je onu u kojoj je izgovorila sudbonosno "da" dizajnirao Piter Mulijer, nekadašnji kreativni direktor modne kuće "Alaja", a sada "Versaćea".

Postoji klauzula

Cena venčanice, na kojoj se radilo čak godinu dana, nije javno objavljena, ali kako je reč o kreaciji visoke mode (haute couture), odnosno ručno izrađenoj kreaciji šivenoj po meri, procenjuje se da bi mogla da košta oko 50.000 evra, dok kod posebno zahtevnih modela cena može biti i znatno viša. Ipak, njenu tačnu vrednost znaju samo modna kuća i klijent.

U galeriji pogledajte detalje s venčanja Tamare Kalinić i Filipa Teste:

1/6 Vidi galeriju Venčanje Tamare Kalinić Foto: Printscreen/ Instagram/ enricodefinis

Na samom venčanju u čuvenoj vili Pico bilo je svega stotinak najužih prijatelja i članova porodice, a kako se može videti na jednom od sajtova za organizovanje venčanja, to je na ovoj prestižnoj lokaciji koštalo između 150.000 i 250.000 evra, dok je subota najskuplji dan za održavanje slavlja.

Pored iznosa potrebnog za samu rezervaciju prostora, preko 100.000 evra potrošeno je i na ostale važne detalje, kao što su hrana i dekoracija prostora.

Foto: Printskrin Instagram

Sudeći po dostupnim podacima, Tamara i Filipo su za ketering i hranu izdvojili između 30.000 i 45.000 evra (minimum je 100 gostiju). Planiranje i kordinacija ovog događaja stajala je od 10.000 do 25.000 evra, a usluge fotografa i videografa između 15.000 i 25.000. Posebna pažnja bila je usmerena i na cveće i dekoraciju, a za to su mladenci iskeširali između 15.000 i 30.000 evra.

Interesantno je i da u ugovoru postoji klauzula da na svečanosti mora da bude minimum 100 gostiju, u suprotnom je potrebno da se plati preostala razlika, što ovog puta nije bio slučaj.

Kad se svedu računi, mnogi se pitaju koliko zarađuje Kalinićeva kad je sebi mogla da priušti ovakav luksuz.

1/10 Vidi galeriju Tamara Kalinić Foto: Printskrin Instagram

Za neupućene, Srpkinja je jedna od najuticajnijih influenserki sveta, a prema Forbsu, njeno bogatstvo iznosi između četiri i osam miliona evra. Tamara samo od objava na mrežama zarađuje navodno između 6.000 i 8.500 evra, što na godišnjem nivou iznosi 90.000.

Od pregleda na Jutjubu Kalinićeva mesečno prihoduje 3.000-4.500 evra, dok je glavni izvor prihoda svakako saradnja s poznatim svetskim brendovima, poput kompanija "Botega Veneta", "Dior" i "Odemar Pige", pošto su honorari za pojedinačne ugovore višemesečni i mere se u stotinama hiljada evra.

Inače, Tamara je na društvenim mrežama nakon venčanja otkrila i kako su tekle pripreme za veliki dan. Ona je podelila niz storija sa probe pred venčanje, pokazavši kako je sve izgledalo dan ranije.

Šaljivi momenti

No, mnoge su posebno raznežile objave sa ocem, koga dosad nismo mogli da vidimo ni u javnosti ni na Tamarinim videima.

Nekadašnji vlasnik prve privatne bolnice u Jugoslaviji pratio je ćerku do oltara, a tokom probe zabeležena je i urnebesna situacija kad su ga Tamarini prijatelji i Filipova porodica začikavali.

- Tata, ovo je mesto gde ćeš je dati, tako da polako razmisli o svemu - čulo se na snimku.

Mnoge je nasmejao i kadar s Filipom, dok su vežbali gde treba da stoje tokom ceremonije, a u pozadini se čulo: "Nemoj da se predomisliš." Tamara se potom ponovo vratila na svog oca i podelila trenutak kad su ga njeni prijatelji zadirkivali da će "uskoro biti nečiji tuđi problem".

Tamara Kalinić, Filipo Testa Foto: Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia

Kurir.rs

Tamara Kalinić za Kurir: