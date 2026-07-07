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Manje od 48 sati nakon što je venčao Tejlor Svift i Trevisa Kelsija, Adam Sendler zatražio je pomoć policije na ostrvu Nantaket. Slavni komičar i glumac, koji je u petak, 3. jula, vodio ceremoniju "venčanja decenije", nije bio u nevolji, već je za lokalne službenike imao vrlo neobičan i urnebesan zahtev.

Pogledajte fotografije sa venčanja poznatog para:

1/6 Vidi galeriju Venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija Foto: Printscreen/Instagram/helloohollywood

Neobičan poziv policiji

Nakon što je Dan nezavisnosti proveo u rodnom Nju Hempširu, pedesetdevetogodišnji Sendler uputio se za vikend u Nantaket u Masačusetsu. Po dolasku na ostrvo, glumac je nazvao liniju za nehitne slučajeve lokalne policijske uprave. Razlog poziva nije bila nikakva opasnost, već očajnička želja da pronađe gde se u blizini igra košarka. Čini se da za holivudsku zvezdu poput Sendlera važe drugačija pravila, pa mu je policija rado izašla u susret.

Dispečer javne bezbednosti Kris Rejnolds za Nantaket Karent otkrio je detalje bizarnog razgovora.

"Sendler je rekao: 'Hej, tu sam na vašem ostrvu i obožavam da igram košarku. Možete li mi reći gde ima neko igralište na kojem bih mogao da zaigram?'”, ispričao je Rejnolds. Dispečer je spremno uputio komičara na igralište u blizini puta Serfsaid, gde je već bila okupljena grupa meštana.

Zvezda na lokalnom igralištu

Lokalni igrač Endrju Kesler prisetio se "nadrealnog trenutka" kada se slavni glumac dovezao do igrališta.

"Adam Sendler se dovezao autom i počeo da igra basket sa momcima", objasnio je Kesler i dodao je kako im je glumac po dolasku dobacio: "Momci, dajte da se istegnem, pridružiću se."

A kakav je Sendler na terenu?

"Sjajno dodaje i razigrava, ulazi pod koš su mu pristojni, ali oklevao je sa šutom”, otkrio je Kesler.

Adam Sendler zvao policiju nakon venčanja Tejlor Svift Foto: Billy Bennight / Zuma Press / Profimedia

Sendlerova strast prema košarci dobro je poznata, a igrao je i po velikoj vrućini u Njujorku samo nekoliko sati pre nego što je vodio ceremoniju venčanja Sviftove i Kelsija.

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