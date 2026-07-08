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Glumica Nina Seničar (40) leto provodi u opuštenoj atmosferi, a deo odmora podelila je i sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Fotografije sa plaže privukle su veliku pažnju, posebno one na kojima pozira u bikiniju, pokazujući zavidnu fizičku formu uprkos tome što je majka dvoje dece.

Na jednoj od objava Nina uživa uz omiljeno alkoholno piće, dok minijaturni bikini ističe njen ravan stomak, vitku figuru i skladne obline. Uz fotografije je jasno stavila do znanja da su joj letnji dani omiljeni deo godine, koje najradije provodi u društvu porodice i bliskih prijatelja.

Pogledajte u galeriji fotografije Nine Seničar sa mora:

1/8 Vidi galeriju Nina Seničar na moru Foto: Printscreen/Instagram/ninasenicar

Iako vodi računa o ishrani i neguje zdrav način života, glumica ne krije da sebi povremeno priušti omiljene specijalitete. Ranije je na Instagramu pokazala kako uživa u domaćoj gibanici, ističući da veruje u balans, a ne u stroga odricanja. Takođe, otkrila je da svaki dan započinje napitkom koji je postao deo njene jutarnje rutine.

- Svaki dan počinjem smutijem od povrća, koji ima 13 sastojaka. Volim pravu hranu - ribu, jaja, povrće, voće… Dobro jedem tri puta dnevno i ne preskačem obroke, pa zato nikada nemam napade gladi niti potrebu da nešto grickam. Mada, iskreno, otkad sam prešla tridesetu, primećujem da je mnogo teže ostati u top-formi - priznala je svojevremeno Nina.

1/6 Vidi galeriju Nina Seničar Foto: Neilson Barnard / Getty images / Profimedia, Printscreen, Faye Sadou/MPI / Capital pictures / Profimedia

Nina je jednom prilikom govorila o stvarima iz Srbije koje joj nedostaju u svakodnevnom životu u Americi.

- Nedostaju mi mamina supa i Dunav. U rodni Novi Sad dolazim tri, četiri puta godišnje, pa nije previše strašno kada me uhvati nostalgija. Suprug bolje kuva, pa neću da se mešam! Celog života se trudim da jedem zdravo. Nisam ljubitelj hleba i testenine, volim meso i ribu, a sladoled mi je slaba tačka - rekla je svojevremeno.

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