Jelisaveta i Mensur se ne razdvajaju: Izašli u provod, a evo ko im je pravio društvo
Glumica Jelisaveta Orašanin i njen 11 godina mlađi kolega i dečko Pavle Mensur ne razdvaju se ovog leta, posebno od kada je otkriveno da su u ljubavnoj vezi. Njih dvoje ovim povodom nisu davali izjave, ali nekad fotografije kažu više nego reči.
Oni na društvenim mrežama često objavljuju detalje iz života, a sada su oboje objavili storije na kojima se vidi da su zajedno u izlasku, a društvo im pravi i prelepi kućni ljubimac.
Naime, glumački par na svom Instagramu objavio je fotografije sa zajedničke lokacije, dok su uživali ispijajući koktele. A da su na istom mestu u isto vreme potvrdila je i Pavlova fotografija na kojoj se ponovo nalazi Jelisavetin ljubimac, pas Ljubica.
Potvrda veze u fotografijama na mrežama
Jelisaveta je početkom avgusta napravila jedan korak i na svom profilu podelila fotografiju Pavla Mensura sa njenim psom Ljubicom. Reč je o ljubimcu kojeg je glumica usvojila dok je još bila u braku sa košarkašem Milošem Teodosićem.
Pavle Mensur je prethodno na Instagramu podelio fotografiju Jelisavete Orašanin, koju je uslikao dok je sedela u automobilu na parkingu. Glumica je na fotografiji imala cvet u kosi, dok se Pavle nije video u kadru.
Nakon toga usledila je i prisnija objava na kojoj se vidi kako se drže za ruke, uz crveno srce koje je dodatno privuklo pažnju njihovih pratilaca.
Sada je i Jelisaveta odlučila da na svom profilu pokaže novog partnera, objavivši njegovu fotografiju sa Ljubicom, koja već godinama zauzima posebno mesto u njenom životu.