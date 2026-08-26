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Glumica Jelisaveta Orašanin i njen 11 godina mlađi kolega i dečko Pavle Mensur ne razdvaju se ovog leta, posebno od kada je otkriveno da su u ljubavnoj vezi. Njih dvoje ovim povodom nisu davali izjave, ali nekad fotografije kažu više nego reči.

Oni na društvenim mrežama često objavljuju detalje iz života, a sada su oboje objavili storije na kojima se vidi da su zajedno u izlasku, a društvo im pravi i prelepi kućni ljubimac.

Pavle Mensur objavio na mrežama fotku iz provoda Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Naime, glumački par na svom Instagramu objavio je fotografije sa zajedničke lokacije, dok su uživali ispijajući koktele. A da su na istom mestu u isto vreme potvrdila je i Pavlova fotografija na kojoj se ponovo nalazi Jelisavetin ljubimac, pas Ljubica.

Jelisavetina objava na Instagram Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Potvrda veze u fotografijama na mrežama

Jelisaveta je početkom avgusta napravila jedan korak i na svom profilu podelila fotografiju Pavla Mensura sa njenim psom Ljubicom. Reč je o ljubimcu kojeg je glumica usvojila dok je još bila u braku sa košarkašem Milošem Teodosićem.

Pavle Mensur je prethodno na Instagramu podelio fotografiju Jelisavete Orašanin, koju je uslikao dok je sedela u automobilu na parkingu. Glumica je na fotografiji imala cvet u kosi, dok se Pavle nije video u kadru.

1/4 Vidi galeriju Fotografije Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin koje su objavljivali na društvenim mrežama na kojima su zajedno. Foto: Instagram/Pavle Mensur, Printscreen/Instagram/PavleMensur

Nakon toga usledila je i prisnija objava na kojoj se vidi kako se drže za ruke, uz crveno srce koje je dodatno privuklo pažnju njihovih pratilaca.

Sada je i Jelisaveta odlučila da na svom profilu pokaže novog partnera, objavivši njegovu fotografiju sa Ljubicom, koja već godinama zauzima posebno mesto u njenom životu.