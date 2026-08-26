Slušaj vest

 Glumica Jelisaveta Orašanin i njen 11 godina mlađi kolega i dečko Pavle Mensur ne razdvaju se ovog leta, posebno od kada je otkriveno da su u ljubavnoj vezi. Njih dvoje ovim povodom nisu davali izjave, ali nekad fotografije kažu više nego reči.

Oni na društvenim mrežama često objavljuju detalje iz života, a sada su oboje objavili storije na kojima se vidi da su zajedno u izlasku, a društvo im pravi i prelepi kućni ljubimac.

Screenshot 2026-08-26 161939.png
Pavle Mensur objavio na mrežama fotku iz provoda Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Naime, glumački par na svom Instagramu objavio je fotografije sa zajedničke lokacije, dok su uživali ispijajući koktele. A da su na istom mestu u isto vreme potvrdila je i Pavlova fotografija na kojoj se ponovo nalazi Jelisavetin ljubimac, pas Ljubica.

Ne propustitePop kultura(Foto) Jelisaveta Orašanin prvi put u javnosti nakon vesti o razvodu: Ne skida osmeh s lica dok svi bruje o njenoj vezi sa Mensurom
Jelisaveta Orašanin

Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur
Jelisavetina objava na Instagram Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Potvrda veze u fotografijama na mrežama

Jelisaveta je početkom avgusta napravila jedan korak i na svom profilu podelila fotografiju Pavla Mensura sa njenim psom Ljubicom. Reč je o ljubimcu kojeg je glumica usvojila dok je još bila u braku sa košarkašem Milošem Teodosićem.

Ne propustitePop kulturaJelisaveta ne da razvod Teodosiću, ima posebne zahteve: Našla 11 godina mlađeg dečka, a muža još ne pušta, otkrivamo i zašto - "Tu je zakočilo"
Jelisaveta Orašanin Miloš Teodosić

Pavle Mensur je prethodno na Instagramu podelio fotografiju Jelisavete Orašanin, koju je uslikao dok je sedela u automobilu na parkingu. Glumica je na fotografiji imala cvet u kosi, dok se Pavle nije video u kadru.

Fotografije Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin koje su objavljivali na društvenim mrežama na kojima su zajedno. Foto: Instagram/Pavle Mensur, Printscreen/Instagram/PavleMensur

Nakon toga usledila je i prisnija objava na kojoj se vidi kako se drže za ruke, uz crveno srce koje je dodatno privuklo pažnju njihovih pratilaca.

Sada je i Jelisaveta odlučila da na svom profilu pokaže novog partnera, objavivši njegovu fotografiju sa Ljubicom, koja već godinama zauzima posebno mesto u njenom životu.

Ne propustitePop kulturaNepoznati muškarac grlio Jelisavetu i pohvalio se da ima njen broj: Pavle Mensur se odmah oglasio, usledio hit odgovor
Jelisaveta Orašanin, Pavle Mensur
Pop kulturaJelisaveta Orašanin prvi put podelila fotku sa Pavlom Mensurom: Glumica više ne krije zaljubljenost
Jelisaveta Orašanin, Pavle Mensur
Pop kulturaPavle Mensur objavio sliku s Jelisavetom: Više se ne kriju, drži je za ruku pred svima
Jelisaveta Orašanin Pavle Mensur
Pop kulturaJelisaveta Orašanin objavila sliku sa odmora, go stomak, telo za 10: Pavle Mensur odmah reagovao
Jelisaveta Orašanin uživa na Baliju sa decom (1).PNG

00:50
Jelisaveta Pavle Izvor: Kurir televizija