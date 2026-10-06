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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem je oprostila Osmanu Foto: Promo

Sadržaj 82. epizode

Nakon krvavih događaja i svrgavanja sultana Osmana, u prestonici vlada potpuni haos. Dok Halime, Dilruba i Davut-paša pokušavaju da ga pronađu, Kosem razgovara sa njim i oprašta mu. U međuvremenu, Zulfikar-paša i Ali-aga odlaze među janičare kako bi ih ubedili da prekinu pobunu i ponovo stanu uz Osmana, ali njihova podrška nije jedinstvena. Deo vojske i dalje smatra da je Mustafa njihov pravi sultan, dok se narod sve otvorenije okreće protiv Osmana.

Istovremeno, Osman se skriva u glavnoj komandi, dok njegovi najbliži pokušavaju da pronađu način da ga izvuku iz opasnosti. Omer-efendija je uhvaćen tokom pokušaja da pobegne, i u zamenu za život odlučuje da pomogne u otkrivanju pobunjenicima mesta gde se Osman skriva. Dok Dilruba daje naređenje da se prinčevi ubiju, Omer izdaje Dženet-kalfu, koja do kraja odlučuje da ostane uz sultaniju Kosem, čak i po cenu života. Iako Kosem veruje da još uvek može da zaustavi sukob, situacija postaje sve opasnija.

Davut-paša podstiče pobunu Foto: Promo

Kada se učini da bi dogovor sa janičarima mogao da prekine pobunu, situacija se naglo menja. Mansur-aga odbija da prihvati Osmanovu vlast i podstiče vojnike da krenu na glavnu komandu. Njegov cilj je jasan - da pronađu sultana i nateraju ga da se pokloni Mustafi. Dok Zulfikar pokušava da spreči da se pobuna rasplamsa, strada od ruku istih onih koje je godinama obučavao. Više ničiji život nije bezbedan.

Kosem i njeni saveznici tako se suočavaju sa novom pretnjom, dok se Osman nalazi sve bliže ljudima koji žele njegov pad. Pobunjenici uspevaju da dođu do sultana. Osman pokušava da se odupre, nazivajući ih izdajnicima, ali ga odvode iz glavne komande dok se oko njega okuplja sve više neprijateljski raspoloženih ljudi. Njegova sudbina sada je neizvesnija nego ikada, a borba za presto ulazi u najopasniju fazu.

Zulfikar je stradao od onih koje je godinama obučavao Foto: Promo

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