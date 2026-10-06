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Endru Mauntbaten Vindzor (66), bivši princ kom su sve kraljevske titule oduzete zbog povezanosti s osuđenim pedofilom Džefrijem Epstajnom,pokrenuo je postupak protiv policije Thames Valley Police. Sa svojim pravnim timom osporava zakonitost pretresanja njegovih nekretnina koje su sprovedene u sklopu istrage nakon njegovog hapšenja.

Kako je prvi izvestio Daily Telegraph zatražio je sudsku reviziju postupanja policije i time postao prvi član kraljevske porodice koji je osporio zakonitost krivičnog postupka nakon kralja Čarlsa I, koji je to učinio 1649. godine.

U galeriji pogledajte kako je izgledalo hapšenje bivšeg princa Endrua u februaru mesecu:

1/10 Vidi galeriju Hapšenje bivšeg princa Endrua Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedi

Policija je Endrua uhapsila 19. februara 2026, na njegov 66. rođendan, zbog sumnje na krivično delo zloupotrebe položaja u javnoj službi. Na ispitivanju je proveo gotovo 12 sati, a u policiji je završio zbog sumnje da je tokom obavljanja funkcije britanskog trgovinskog izaslanika, između 2001. i 2011, Džefriju Epstajnu prosleđivao osetljive informacije povezane s radom britanske vlade.

Princ Endru Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Endru je godinama bio povezan i prijateljevao s Džefrijem Epstajnom, a osim aktuelne policijske istrage, Endrua je javno i na sudu za seksualno zlostavljanje optužila Virdžinija Đufre. Tvrdila je da ju je kao tinejdžerku Džefri Epstajn uključio u svoju mrežu seksualnog iskorišćavanja i tako je kao 17-godišnjakinja završila u raljama tadašnjeg princa koji je s njom tri puta imao seksualne odnose.

Virdžinija Đufre (17) i princ Endrju, dok je u pozadini Gilejn Maksvel Foto: Shutterstock Editorial / Profimedia

Endru je negirao da je imao seksualni odnos s Đufre i u intervjuu za BBC 2019. čak je tvrdio da se uopšte ne seća da ju je ikada upoznao. Da je to laž pokazala je fotografija na kojoj je drži oko struka, a iza njih stoji Epstajnova najbliža saradnica Gislejn Maksvel. Đufre je 2021. podnela civilnu tužbu u Njujorku protiv Endrua, tražeći odštetu zbog navodnog seksualnog zlostavljanja, ali do suđenja nikada nije došlo jer je u februaru 2022. postignuta vansudska nagodba. Kasnije su se navodno javile i druge žene sa sličnim pričama.

Foto: Marcin Nowak / Zuma Press / Profimedia

Njegova povezanost s Epstajnom imala je i ozbiljne posledice unutar britanske kraljevske porodice. Njegova majka, kraljica Elizabeta II 2022. godine oduzela mu je počasne vojne titule i zabranila korišćenje oslovljavanja s "Njegovo kraljevsko visočanstvo", dok mu je brat, kralj Čarls III 2025. godine oduzeo sve preostale kraljevske i plemićke titule. Zabranjeno mu je da koristi titulu princa i vojvode od Jorka, te ga danas oslovljavaju s Endru Mauntbaten Vindzor.

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