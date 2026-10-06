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Međunarodni beogradski sajam knjiga, najznačajnija književna manifestacija u ovom delu Evrope, ove godine biće održan 69. put, od 23. do 31. oktobra, u halama Beogradskog sajma. Ponovo će okupiti ljubitelje knjige, čitaoce, autore, izdavače i predstavnike kulturnog i književnog života iz Srbije i iz različitih delova sveta.

Ovogodišnji slogan - "Reči grade svet", nas podseća da je svaka knjiga jedan potpuno novi svet, svet koji čeka da ga otkrijemo, svet građen rečima koje nas grade kao ljude. Upravo u tom susretu reči, ljudi i ideja leži i trajna vrednost Sajma knjiga.

Pogledajte kako je bilo ranijih godina na Sajmu knjiga

1/7 Vidi galeriju Sajam knjiga u Beogradu Foto: Kurir

Počasni gost 69. međunarodnog beogradskog sajma knjiga biće Tunis, koji će u centralnom delu Hale 2 predstaviti bogatu književnu i kulturnu tradiciju, kao i savremenu stvaralačku sceni i kulturnu raznovrsnost, uz učešće eminentnih tuniskih gostiju, pisaca i umetnika.

Jedan od programskih fokusa ovogodišnjeg Sajma knjiga biće značajne godišnjice koje obeležavaju srpsku književnost i kulturu, život i rad naših značajnih pisaca, kao i jubileji važnih kulturnih institucija. Povodom 200 godina od rođenja biće predstavljen opus Ljubomira Nenadovića, navršava se 150 godina od rođenja Milana Rakića, 150 godina od rođenja Borisava Stankovića. Sto godina od rođenja biće povod za podsećanje na Pavla Ugrinova i Danila Nikolića. Povodom deset godina od smrti biće predstavljeno i delo Radoslava Bratića.

Ljubomir Nenadović Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Posebna pažnja biće posvećena srpskim kulturnim ustanovama. Među njima su Matica srpska, koja obeležava 200 godina od osnivanja, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković” povodom 100 godina od osnivanja, Zadužbina Ive Andrića, koja obeležava 50 godina od osnivanja, kao i druge ustanove od posebnog značaja za kulturu Srbije.

Tradicionalno, svakog četvrtka u kalendaru Sajma knjiga obeležavamo Školski dan, ove godine u četvrtak, 29. oktobra. Porodični dani su ponedeljak i utorak, 26. i 27. oktobar, kada cela porodica, uz jednu kupljenu porodičnu ulaznicu, može da poseti Sajam knjiga.

Sajam knjiga Foto: Promo

Radno vreme 69. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga je od 10 do 20 časova, a cena pojedinačne ulaznice iznosi 450 dinara. Od 23. do 31. oktobra, Beogradski sajam će, kao i svakog oktobra, po 69. put u svojoj istoriji, ponovo biti mesto na kojem se čita, razgovara, otkriva i pamti. Mesto na kojem reči susreću ljude i grade svet.

Bonus video: Redovi na Sajmu knjiga