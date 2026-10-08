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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Dilruba i Davut misle da su uspeli da ostvare svoj plan Foto: Promo

Sadržaj 84. epizode

Nakon što je Mustafa ponovo ustoličen za sultana, sudbina Osmana visi o koncu. Bivši vladar treba da bude odveden u tamnicu Jedikule, dok oko njega odjekuju optužbe da je izdajnik i da će biti kažnjen. Iako mu je obećano da neće biti ubijen, situacija izmiče kontroli, a Osman se suočava sa sve većom mržnjom onih koji mu ne zaboravljaju odluke donete tokom njegove vladavine.

Kosem se vraća svojoj deci posle saznanja da su živa. Princ Murat u međuvremenu posmatra kroz prozor odvođenje svog brata Osmana u tamnicu, što će zauvek ostati urezano u njegovom sećanju. Kosem od Murata saznaje gde odvode Osmana, pa uplašena za život svog sina, odmah kreće da ga pronađe, ali ne uspeva da spreči tragediju - nekadašnji sultan je surovo ubijen, a potom i iskasapljen. Davut-paša posle obavljenog zadatka, sultaniji Halime donosi dokaz o Osmanovoj smrti.

Murat posmatra kako odvode njegovog brata na pogubljenje Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Sultan Osman II je sahranjen pored svog oca i brata. Kosem ne zaboravlja ono što se dogodilo njenom sinu, i odlučuje da se svima osveti. Iako joj se nudi mogućnost da Mustafa odmah bude svrgnut, a Murat doveden na presto, ona odbija da svog sina postavi na tron koji je, kako sama kaže, uprljan Osmanovom krvlju. Potrebno je pre toga osvetiti Osmana.

Davut-paša, koji je odgovoran za Osmanovu smrt, mora da odgovara svoje postupke, ali on nije jedini. Halime, Dilruba, Omer, pobunjeni janičari - svi će platiti za izdaju. Dok se sultanija Humašah sprema da napusti mesto koje je godinama bilo njen dom, uverena da je izgubila gotovo sve koje je volela, Bulbul-aga odlučuje da ostane uz Kosem. Pred njom, njenim sinom i dinastijom se otvara novo poglavlje: princ Murat biće predstavljen kao budući sultan, a njegova majka vladaće kao regent umesto njega, jer je još uvek dete. Prsten sultanije Hurem se sada nalazi na ruci najmoćnije sultanije, a jedna žena prvi put u istoriji postaje zvanični vladar Osmanskog carstva. Stiglo je novo doba.

Kosem stavlja prsten sultanije Hurem Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

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