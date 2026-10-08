Brz recept za puniji ukus

Glavicu svežeg kupusa narežite na izuzetno tanke trake ili je sitno izrendajte. Posolite je i blagim pritiskanjem rukama izgnječite kako bi pustila sopstveni sok i omekšala. Nakon toga sipajte ulje i sirće (ili isceđeni sok od limuna) po želji, pa na kraju ubacite sasvim malu količinu šećera koja će neutralisati oštru kiselost. Ostavite salatu da se odmori desetak minuta kako bi se svi sastojci proželi.