Kupus salata biće mnogo ukusnija ako dodate samo mrvicu sastojka koji sigurno već imate u kuhinji
- Prstohvat šećera tokom pripreme kupus salate ublažava kiselost i daje joj prepoznatljiv restoranski ukus.
- Kupus se seče tanko, posoli i izgnječi da pusti sok, pa se dodaju ulje i sirće ili limun, uz kratko odstajanje salate.
Priprema kupus salate deluje sasvim jednostavno, ali postoji sitan detalj koji njenu aromu podiže na potpuno novi nivo - prstohvat šećera.
Brz recept za puniji ukus
Glavicu svežeg kupusa narežite na izuzetno tanke trake ili je sitno izrendajte. Posolite je i blagim pritiskanjem rukama izgnječite kako bi pustila sopstveni sok i omekšala. Nakon toga sipajte ulje i sirće (ili isceđeni sok od limuna) po želji, pa na kraju ubacite sasvim malu količinu šećera koja će neutralisati oštru kiselost. Ostavite salatu da se odmori desetak minuta kako bi se svi sastojci proželi.
Upravo taj prstohvat šećera osigurava onaj prepoznatljiv restoranski šarm - suptilnu slatku notu koja daje izvanredan balans u kombinaciji sa solju i kiselinom. Ukoliko želite bogatiji tanjir, u mešavinu možete ubaciti malo rendane šargarepe ili sveže seckanog peršuna, dok će nekoliko listića crvenog luka dati pikantniju notu.
Nutritivni adut svake trpeze
Kupus predstavlja izvanredan izvor prehrambenih vlakana i vitamina C, a pritom sadrži minimalan broj kalorija. Zbog toga ova salata čini nepogrešiv izbor za sve koji vode računa o kvalitetnoj ishrani, pružajući odličnu podršku digestivnom sistemu i jačanju imuniteta.
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