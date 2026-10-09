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Rimsko tužilaštvo pokrenulo je zvaničnu istragu povodom brutalnog napada i pokušaja ubistva italijanskog glumca Davida Jakopinija, koji se odigrao 5. oktobra.

Pogledajte u galeriji fotografije Davida Jakopinija:

1/5 Vidi galeriju David Jakopini Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Popularni glumac je u ponedeljak pretrpeo izuzetno teške povrede dok se vozio električnim trotinetom, kada ga je nepoznata osoba udarila nogom iz vozila u pokretu. Jakopini je usled jačine udarca izgubio kontrolu, pao i silovito udario u parkirano vozilo, zbog čega je sa teškim telesnim povredama hitno smešten na odeljenje intenzivne nege gde mu se lekari bore za život. Prema prvim rezultatima iz istrage, napad se odigrao u elitnom rimskom kvartu Monteverde Vekjo, a glumca je, kako se sumnja, sa suvozačevog mesta oborio jedan od putnika iz automobila.

Serija napada na istoj lokaciji

Inspektori i tužilaštvo sklapaju mozaik ovog zločina na osnovu svedočenja prolaznika koji je prvi priskočio u pomoć povređenom glumcu, kao i pregledom snimaka sa okolnih nadzornih kamera. Zbog specifičnog broja patike koja je napadaču ispala tokom udara, istražitelji ne isključuju mogućnost da je reč o maloletnom licu.

Pored toga, sumnja se da je ista grupa odgovorna za još dva gotovo identična incidenta koja su zabeležena dan ranije na istom području, gde su meta bili pešaci i vozači trotineta.

Sutradan se karabinijerima obratila žena koja je prijavila da je i sama bila žrtva napada u nedelju oko 23 časa u istoj četvrti. Prema njenim rečima, dok se pešice vraćala kući, prišao joj je manji automobil iz kojeg ju je suvozač udario u glavu. Vozilo se potom polukružno okrenulo i naletelo na drugi trotinet, odbacivši vozača na nekoliko parkiranih automobila.

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